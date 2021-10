"Una diputada ha sido violada y no ha denunciado porque la Justicia no le daba ninguna credibilidad"

Publicada el 14/10/2021 a las 19:58 Actualizada el 14/10/2021 a las 20:59

La diputada Pilar Vallugera (ERC) ha denunciado este jueves en el Congreso de los Diputados que, al menos, una diputada "ha sido violada y no lo ha denunciado" porque no la creerían. Lo ha dicho durante el debate parlamentario en torno a las enmiendas que Partido Popular y Vox han presentado contra la ley del solo sí es sí.

La parlamentaria se ha subido a la tribuna para defender la Ley de Libertad Sexual, desarrollada por el Ministerio de Igualdad, una norma que prevé blindar el consentimiento y eliminar la distinción entre los delitos de abuso y agresión sexual. En su intervención, la catalana señaló que "sería pertinente preguntar cuántas diputadas han sido agredidas o han sido violadas y cuántas lo han denunciado". Lo ha dicho después de que el partido de extrema derecha cargara contra la ley y pusiera en tela de juicio la violencia que sufren las mujeres. "Yo sé al menos de una que ha sido violada y no ha ido a denunciarlo. Si quieren se la presento. Y no lo ha hecho porque la Justicia no daba ninguna credibilidad a su versión", zanjó Valluguera.

En su enmienda, el partido de Santiago Abascal cuestiona la dimensión de la violencia sexual aludiendo precisamente a las cifras de hechos denunciados. Los números, señala el grupo parlamentario en su texto, no son "estadísticamente significativos" en comparación con otros delitos. La ultraderecha cree además que la ley del solo sí es sí ataca directamente a la presunción de inocencia de los hombres y sugiere la necesidad de "un contrato" o una "aplicación" que recoja el consentimiento expreso de las mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales.

En ese sentido, Irene Montero ha recordado que cuando una mujer sufre una violación "prefiere contárselo a una amiga" antes que a un juez. Según la última Macroencuesta contra la Violencia de Género, el 39,9% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha contado lo sucedido a una amiga, el 28,3% a su madre, el 15,5% a un amigo, el 15,2% a su padre y el 14,0% a su hermana. El 26,6% afirma que no se lo contó a nadie. El 84,1% de las víctimas de violencia sexual y el 67,2% de las mujeres que han sufrido una violación no han buscado ayuda formal tras lo sucedido. De acuerdo a los datos de la misma encuesta, sólo 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado.