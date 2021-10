Directo | La Palma registra un terremoto de magnitud 4,5, el mayor desde que comenzó la erupción del volcán

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

09.04. La Palma registra un terremoto de magnitud 4,5, el mayor desde que comenzó la erupción del volcán. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche un total de 55 sismos en el entorno de la erupción del volcán Cumbre Vieja, 8 de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg). La magnitud máxima registrada fue de 4,5 (mbLg) correspondiente al terremoto localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 02.27 horas. Este jueves se localizaron 73 sismos, el mayor de 4,4 mbLg, localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 15.33 horas. Con intensidad III-IV EMS y una profundidad de 36 km, este temblor también fue sentido en casi toda la isla.

06.00. Robles ve la reunión con el PP como un paso "importante" y advierte que está en juego la "potencia" de las instituciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que el encuentro entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para tratar la renovación de los órganos constitucionales es un paso "muy importante" y ha advertido que está en juego la "potencia de las instituciones". "A mi me gusta ser positiva, una mirada hacia delante. Creo que lo de hoy, el que se hayan reunido, es una cosa muy importante porque nos jugamos la potencia de las instituciones que son tan importantes", ha sostenido la ministra en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press. La titular de Defensa ha recalcado que es "absolutamente imprescindible" que se produzca el desbloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional.

00.00. Ordenan la evacuación de más zonas tras el avance de la colada al noroeste. La dirección del Pevolca ha ordenado este miércoles por la noche la evacuación de más zonas tras el avance de la colada de lava que discurre más al noroeste de la isla de La Palma y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado. En concreto, se ha evacuado la zona comprendida al sur de Camino de La Cruz Chica en el cruce con Camino Los Campitos, siguiendo Camino Morro Cabrito hasta alcanzar la carretera LP 2.

