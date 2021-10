Directo | Lastra llama a la cohesión y defiende la participación de Felipe González: "Nos encumbró a lo más alto"

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado.

11.05. Copernicus detecta 1.826 construcciones destruidas por la lava en La Palma. La superficie afectada por la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja, a sólo tres días de cumplir un mes desde que entró en erupción, alcanzó hasta el día de ayer las 736,9 hectáreas, lo que supone 4,4 más respecto a la medición anterior. Según los últimos datos emitidos por el programa satelital Copernicus de la Unión Europea, registrados a las 13.10 horas de ayer viernes, 1.826 construcciones/edificaciones habrían sido destruidas, 9 más. Los datos anteriores registrados por el satélite Copernicus fueron obtenidos a las 20.02 horas del jueves, y cifraba la superficie afectada por la lava en 732,5 hectáreas, 52,1 más que el día anterior, y 1.817 edificaciones destruidas, 269 más.

