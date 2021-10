Directo | Calviño aboga por una "solución global" para la luz: "No puede ser que el alza del gas recaiga en los consumidores"

Publicada el 15/10/2021 a las 08:16 Actualizada el 15/10/2021 a las 09:21

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes, el día después de que Gobierno y PP alcanzaran un pacto para renovar todos los órganos constitucionales excepto el CGPJ, ya en negociación:

06.00. Calviño aboga por una "solución global" para la luz y dice que no le preocupan las cifras de la inflación. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha abogado este jueves por una "solución global" para el precio de la electricidad y ha asegurado que no le preocupa "desde el punto de vista de las cifras" que se "desboque" la inflación, pero sí que las "causas que subyacen" se vuelvan "más persistentes y tengan un impacto más estructural". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la vicepresidenta primera ha señalado que el alza del precio de la energía es "preocupante y serio", tanto desde el "impacto" para la economía doméstica" como para la "competitividad de las empresas" o la macroeconomía. "No puede ser que los beneficios de las energías renovables, que son las más baratas y las más limpias, no lleguen a los consumidores. Que el alza de los gas recaiga en los consumidores y las empresas mientras se producen beneficios extraordinarios de las compañías energéticas", ha sostenido Calviño.