El nuevo centro de emisión al sureste del cono del volcán de La Palma disminuye su actividad

El nuevo centro de emisión que se produjo en la tarde de ayer en la isla de La Palma ha disminuido su actividad en las últimas horas, si bien no se descarta la aparición de nuevos centros, y las coladas situadas al sur de la montaña de La Laguna continúan avanzando y ya se encuentran a apenas 300-400 metros de la costa, según informa Europa Press.

La portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, explicó en rueda de prensa que este antiguo punto de emisión se reactivó a unos 300 metros al sureste de la base del cono principal, manifestando una actividad freatomagmática con emisión solo de cenizas. Añadió que el comienzo de este evento se produjo de manera simultánea a una mayor actividad freatomagmática de los centros de emisión del cono principal, que habitualmente tiene una actividad estromboliana.

En cuanto a las coladas situadas al sur de la montaña de La Laguna, el director técnico del Pevolca, Rubén Fernández, indicó que la más pegada a la montaña ha continuado evolucionando hacia el oeste. Esta colada se canalizó a última hora del viernes en una pequeña vaguada y este sábado continúa su marcha a una velocidad más lenta, situándose en torno a 300-400 metros del mar.

Superada por el sur la montaña de La Laguna, el frente de colada avanza entre plataneras con un espesor de unos 7 metros / Once La Laguna mountain southern slope has been crossed, the lava flow front advances between banana plantations with an average thickness of 7 meters pic.twitter.com/5IAhLPHz7E