Sánchez sella la unidad en el PSOE: Zapatero siente “orgullo” y González se compromete a no interferir

Publicada el 16/10/2021 a las 15:00 Actualizada el 16/10/2021 a las 16:23

Pedro Sánchez en el medio, a un lado José Luis Rodríguez Zapatero y, al otro, Felipe González. En un extremo, Joaquín Almunia. De fondo, una enorme imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba. Era la foto más esperada de un Congreso bautizado por los socialistas como el de “la unidad” y se ha producido a mediodía de este sábado. Y no ha sido solo una foto. Por primera vez desde que dejase la secretaría general del partido en 2012, Zapatero ha intervenido en el plenario de un Congreso Federal. También lo ha hecho González, del que ni siquiera los más veteranos socialistas recuerdan desde cuándo no participaba de viva voz en un cónclave como éste.

En busca de esa imagen de unidad, el líder del PSOE se lo había pedido expresamente a ambos, con especial simbolismo en el caso de Felipe González. El primer presidente socialista tras la dictadura es considerado a día de hoy “un verso suelto” dentro del partido, y se ha mostrado habitualmente crítico con la actual dirección y con el liderazgo de Pedro Sánchez, de cuyas decisiones se ha desmarcado públicamente en repetidas ocasiones. Su presencia en Valencia y su predisposición para intervenir son interpretadas en todos los estamentos del partido como “el sellado oficial” de la paz interna de la que ahora gozan los socialistas, tan alejada de escenarios fratricidas de hace apenas 4 años.

En la previa, ni siquiera había excesiva preocupación en Ferraz sobre la acogida de la militancia a Felipe González ni tampoco sobre la posibilidad de que éste se saliera “del guión de la unidad”. Eso sí, todo el mundo estaba muy atento a ambas cosas. En el caso del recibimiento no hubo sorpresas, aunque el entusiasmo del plenario con González fue sensiblemente menos caluroso que con Zapatero, que ha repartido saludos, abrazos y gestos de cariño desde su entrada. Tanto el propio Zapatero como Adriana Lastra se habían encargado también de lanzar guiños a González reconociendo sus años de Gobierno, en los que él se centró prácticamente en exclusiva durante los 40 minutos de intervención.

Felipe González: "No interfiero"

“Gracias por invitarme, gracias por permitírmelo”, comenzó agradeciendo González antes de empezar a recopilar una colección de anécdotas y episodios variopintos de su etapa de gestión en la Moncloa y de liderazgo en el PSOE: "Son inevitables los recuerdos. Hace ya 47 años que fui elegido secretario general”, rememoró. En todo su discurso solo le dirigió un reconocimiento específico a Pedro Sánchez y aún así fue capaz de conjugarlo en primera persona: “Yo viví muchas situaciones difíciles, pero reconozco hoy aquí que ninguna como ésta”, en referencia a la pandemia. De hecho, también encontró un hueco para reivindicar su legado en referencia a la Covid: “Imagínate, Pedro, haber tenido que gestionar esta situación sin un sistema nacional de salud como el que diseñó Ernest Lluch”.

Los apuntes sobre su relación personal con el PSOE de Pedro Sánchez los dejó para el final. “De mí se dicen muchas tonterías. Y las soporto más o menos bien cuando son de los nuestros", aseguró antes de lanzar un trabalenguas sobre sus posicionamientos públicos: “Me siento libre cuando digo lo que pienso. No digo todo lo que pienso, pero pienso todo lo que digo". Y le pidió a Sánchez como secretario general del PSOE que "estimule la libertad de expresarse y la libertad de opinar lo que se piensa" antes de rematar con un último mensaje para el presidente: “estoy disponible, pero no interfiero si no me preguntan". Una militante que seguía distraída la intervención de González apuntaló: “Solo faltaría”.

Zapatero: "Reconocido y orgulloso"

El respaldo y el afecto le habían llegado antes a Pedro Sánchez por boca de José Luis Rodríguez Zapatero. "Este un Congreso de unidad, de futuro, de socialdemocracia y tenemos un presidente del Gobierno y un secretario general que sólo piensa en el porvenir de España", dijo el expresidente en mitad de la ovación de un plenario que le interrumpió en numerosas ocasiones para aplaudirle. "En el PSOE hemos aprendido que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho", aseguró aludiendo a la gestión de la pandemia de Sánchez: “me sentí reconocido y orgulloso cuando escuché a Pedro Sánchez decretar el confinamiento. Era lo mejor para el país y lo hizo sabiendo que le podía costar su vida política", añadió.

Zapatero definió los congresos del PSOE como “la antesala de los grandes avances en España" y reivindicó el legado socialista como "la mejor historia de todas las fuerzas contemporáneas, siempre al servicio a la democracia". "Este partido siempre ha tenido fuerza hacia el porvenir. Cada hito del pasado permite construir el futuro", dijo entre menciones a María Zambrano y a Clara Campoamor y con constantes alusiones al feminismo: "No hay feminismos 'pero'. El feminismo es la gran aportación al cambio de las sociedades", concluyó.