Directo | Calvo, Ábalos y el resto de dirigentes salientes de la Ejecutiva entran en el Comité Federal, junto a 5 ministros

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

12.30. Gamarra afirma que el Congreso del PSOE es "la conversión del final del socialismo en el partido 'sanchista'". La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado este domingo en Logroño que el Congreso Federal del PSOE que se está llevando a cabo este fin de semana en Valencia es "la conversión final del PSOE al partido sanchista" porque Pedro Sánchez "ha devorado al socialismo clásico". En este punto, ha indicado Gamarra, "con este 40 Congreso se ha acabado el socialismo y ha llegado el sanchismo, un proyecto político donde se sustituyen ideología y principios por la idea de que el fin justifica los medios para estar en el poder". Un Congreso, en el que según palabras de Gamarra, el PSOE ha demostrado que "está anclado en el pasado" y ya solo piensa en "cómo transitar hacia la oposición" porque en esta convención "se protege solamente al sanchismo".

12.00. Copernicus detecta 1.835 construcciones destruidas por la lava en La Palma. La superficie afectada por la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja, a sólo dos días de cumplir un mes desde que entró en erupción, alcanzó hasta el pasado viernes las 753,8 hectáreas, lo que supone 4,4 más respecto a la medición anterior. Según los últimos datos emitidos por el programa satelital Copernicus de la Unión Europea, registrados a las 19.56 horas del viernes, 1.835 construcciones/edificaciones habrían sido destruidas, 9 más. Los datos anteriores registrados por el satélite Copernicus fueron obtenidos ese mismo día, a las 13.10 horas, y cifraba la superficie afectada por la lava en 736,9 hectáreas, 4,4 más que la medición anterior, y 1.826 edificaciones destruidas.

EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 2️⃣2⃣nd updated product for #LaPalma#CumbreVieja eruption using radar imagery acquired on 15 October at 18:56 UTC



▶️Extent of thelava flow: 753.8 ha (+16.9 ha in 7h)

▶️1,835 destroyed buildingsdetected (+9) pic.twitter.com/2BMQ3aLN8H