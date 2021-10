La Policía identifica a un ex dirigente del PP como la voz que pidió a OHL 400.000 euros para las elecciones europeas

Publicada el 18/10/2021 a las 20:38 Actualizada el 18/10/2021 a las 20:52

La Policía ha identificado a José Luis Almazán, ex director del Puerto de Melilla y ex secretario de Desarrollo Económico del PP de la Ciudad Autónoma, como la voz que pidió a OHL una aportación de 400.000 euros para las elecciones europeas de 2009, tras analizar una de las grabaciones que fueron realizadas por el ex ejecutivo de la empresa constructora Paulino Hernández y que forman parte del caso Lezo, informa Europa Press.

En un oficio del pasado 24 de septiembre, adelantado por 'El Periódico de España' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Científica responde a la petición del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de comparar la voz de Almazán en su declaración judicial con dos archivos de audio que corresponderían a esas grabaciones.

Las dos especialistas de la Sección de Acústica Forense de la Comisarla General de Policia Científica que han efectuado el análisis sonoro concluyen que existe "un alto nivel de similitud entre la voz dubitada y la voz indubitada", por lo que estiman que ambas corresponden a Almazán.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los extractos analizados obedecen a los exámenes periciales que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional encargó en su día para identificar a los interlocutores de Hernández, ex director de Zona de Obra Civil de OHL que habría grabado conversaciones comprometedoras que finalmente le fueron incautadas en la entrada y registro de su vivienda.

De acuerdo con los audios revelados en su momento por la Cadena Ser, Hernández grabó en abril de 2009 una reunión con Almazán en la que este último se queja de que OHL habría aplicado un sobrecoste de hasta un 30% para una obra de ampliación del puerto de Melilla y acaba pidiéndole, para dar "cierto gusto" a sus jefes, que aporte 400.000 euros para las elecciones europeas. "No nos pasemos ya, José Luis", le responde.

'El Periódico de España' detalla que la comparativa que llevan a cabo las agentes es precisamente con el audio de esa conversación. Las mismas fuentes han explicado a Europa Press que, aunque se intuía que Almazán era el interlocutor de Hernández en ese diálogo, este informe de la Policía Científica viene a confirmarlo.