Mónica García está dispuesta a sumar con Yolanda Díaz pero advierte de que “la unidad no lo resuelve todo”

Publicada el 19/10/2021 a las 06:00

Los liderazgos emergentes en la política española se construyen ahora en femenino. Una clara enmienda al histórico dominio masculino. España nunca ha tenido una presidenta del Gobierno, pero actualmente tiene cuatro vicepresidentas. Una de ella es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y la cara visible de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición. Su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias, la señaló públicamente como la próxima candidata de la formación morada a la presidencia del Gobierno, pero ella sigue sin confirmarlo formalmente.

Lo que quiere Díaz es conformar un "frente amplio" transversal que camine en el sentido contrario a la tradicional fragmentación de la izquierda y, en ese sentido, busca atraer a gente de procedencias diversas para darles cabida en un proyecto más colectivo que personal. En este contexto, adquiere especial simbolismo el acto que compartirán en València la propia Díaz junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra y la líder de Más Madrid, Mónica García. Un encuentro que está previsto para el mes de noviembre.

Todas las protagonistas insisten en que se trata de un acto que "no va de siglas" sino de ideas, al que acuden a título personal, y no en representación de sus organizaciones. Sin embargo, este acto conjunto ya ha despertado recelos en algunos dirigentes de Compromís y Más Madrid, las organizaciones de la que forman parte Oltra y García, que ven este cónclave como el preludio del proyecto que quiere encabezar Díaz

García apuesta por "colaborar" con Díaz y "dejar los egos atrás"

Mónica García lo niega en declaraciones a infoLibre. "Tenemos que normalizar el hecho de que políticas de diversas procedencias nos podemos sentar a hablar, sin mayores pretensiones", explica. "Nos conviene reflexionar porque nos une un marco común", continúa. Para García, estos actos demuestran "que las mujeres tenemos otra manera de hacer las cosas pero cada una desde su lugar": "Es bastante enriquecedor, rechazamos la política como competición".

La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid apuesta por "colaborar" y "dejar los egos atrás" frente a la "ola reaccionaria de la derecha". "Hay que trabajar por un entendimiento", expone. Un discurso muy similar al de Díaz, que en alguna ocasión ha censurado esos "egos" de su entorno. "No es un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres, no creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos. Estoy rodeada de egos”, señalaba hace escasas semanas la vicepresidenta segunda.

La líder de Más Madrid entiende que ese entendimiento no siempre tiene que ir de la mano de una candidatura conjunta. "En las elecciones de mayo demostramos que podíamos ir unidos en objetivo y cada uno en su plataforma, aunque es verdad que eso no es trasladable a todos los escenarios", analiza. "Hay que decir que la unidad no lo resuelve todo, pero tenemos que ser capaces de tomar el pulso y ver dónde se puede sumar y dónde no se puede", zanja.

La propia García lanzó al inicio de la precampaña electoral madrileña una dura crítica al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su propuesta de lista unitaria de la izquierda cuando anunció que se presentaba a las elecciones del 4M. La líder de Más Madrid zanjó pronto el debate: "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que luego en los momentos históricos nos aparten", espetó.

Ahora el contexto es otro y es Díaz la que quiere sumar para construir un "proyecto de país" de la mano de los sindicatos, asociaciones profesionales y personas de la sociedad civil. Las dos dirigentes tienen una buena relación personal, confirman desde sus entornos, pero evitan hacer conjeturas de cara al futuro. "Para estar en la misma página tenemos que estar en el mismo año y el objetivo ahora es trabajar para llegar a las mejores condiciones en 2023", insiste García, que asegura que su formación "está volcada en los problemas de los madrileños". En ese sentido asegura a este diario que entre sus planes no está dar el salto a nivel nacional porque la política regional es su "meta" ya que es donde "se cuece el caldo" de la sanidad y la educación.

La plataforma de Díaz divide a Más Madrid y Compromís

Íñigo Errejón es la cara visible de Más País, una formación con menor capital político a nivel nacional que en el ámbito regional, donde Mónica García se impuso el 4M al socialista Ángel Gabilondo, convirtiéndose, de facto, en la líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Frente a los 24 escaños de García en la Asamblea, Errejón únicamente cuenta en el Congreso de los Diputados con dos, el suyo y el de Inés Sabanés, fruto de la alianza con Equo. El dirigente madrileño es menos proclive a cerrar una alianza con Yolanda Díaz pero desde Unidas Podemos creen que se verá forzado a integrarse por la presión política y mediática para no caer en "la total irrelevancia".

Uno de los aliados de Errejón en el Congreso es el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que en una entrevista con este medio ya cerraba la puerta a ese entendimiento. "Lo de Yolanda e Íñigo será complicado. Nada es imposible, pero yo creo que será complicado", opinaba. En ese sentido, también veía difícil una alianza con su formación. "La marca Compromís hay que preservarla, esas siglas tienen que estar, nos costó mucho consolidarla. Yo con Más País he encontrado el respeto que no encontré antes. En todo caso, esas alianzas tienen que ser territoriales y ya se están abriendo cosas interesantes en Andalucía, Baleares, Aragón o Madrid", señalaba.

La posición de Baldoví no es compartida por Oltra, que sí defiende una alianza estratégica con Díaz. Ambos dirigentes forman parte de Compromís, una plataforma que aglutina a diferentes partidos. Més, la formación de Baldoví, se inclina por Errejón, mientras que Iniciativa, el partido de la vicepresidenta, apoya el proyecto de la vicepresidenta segunda. Hay una tercera pata que sostiene Compromís, los candidatos independientes, como Joan Ribó, alcalde de València.

Fuentes de Más Madrid confirman que hay una división en el partido respecto al papel que tendrán que jugar en los futuros comicios generales, pero rechazan la "agresión y presión sistemática" protagonizada por excompañeros de militancia. "Nos insultan pero al mismo tiempo nos dicen que tenemos que unirnos", valora un dirigente municipal, que deja a Díaz fuera de este reproche. "Tengo una magnífica impresión de ella", expone a infoLibre.

Una segunda voz del partido critica que ya se esté especulando con esa futura candidatura cuando "todavía no se sabe nada de ese proyecto". "Nos hemos pasado de criticar el hiperliderazgo de Pablo (Iglesias) a aceptar el hiperliderazgo de Yolanda (Díaz)", valora. Ambos destacan la importancia de tener "una estructura territorial" asentada para construir un proyecto político, algo de lo que Díaz, de momento, carece.

Sánchez e Iglesias avalan el "frente amplio" a la izquierda del PSOE

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sería importante que se diera un espacio de unión a la izquierda del PSOE", ha señalado este lunes en una entrevista en la Ser, para añadir que "necesitamos a todo el espacio progresista en plena forma" después de calificar a Díaz de "muy buena ministra" de su Gobierno. "No aspiro a ganar las elecciones, sino a tener mayor representación", ha señalado el socialista.

Hace una semana fue Iglesias quien bendijo este "frente amplio" que quiere construir la vicepresidenta segunda. En un acto de la Universidad de Otoño de Podemos, el exsecretario general del partido sacó pecho de la actual dirección encabezada por Ione Belarra. "Estoy convencido de que van a acompañar a Yolanda para construir ese frente amplio para seguir mejorando la vida de la gente", dijo, insistiendo en la idea de que esta plataforma debe estar caracterizada por dos elementos: el horizonte republicano, al que dedicó gran parte de su intervención, y el feminismo.