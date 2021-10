Directo | Sánchez defiende retirar la inviolabilidad del rey de la Constitución

Publicada el 18/10/2021 a las 08:47 Actualizada el 18/10/2021 a las 09:39

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes, un día después de finalizar el 40º Congreso del PSOE y cuando se cumplen ya más de cuatro semanas del inicio de la erupción en la isla canaria de La Palma:

09.45. Casado critica que la agenda de Sánchez sea derogar la reforma laboral y la 'ley mordaza': "No es más socialdemócrata". El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado duramente este lunes que la agenda de Pedro Sánchez para España consista en abolir la prostitución y derogar la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. A su entender, el jefe del Ejecutivo debe dejar de "mentir" porque eso no es "más moderado ni es más socialdemócrata" sino "más radical". En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Casado ha avisado al Gobierno que "no es moderado derogar la reforma laboral o la ley mordaza" que, según ha recalcado, Sánchez "ha utilizado un millón de veces" durante la pandemia. Según ha dicho, él lo que no entiende "es la hipocresía".

09.05. Sánchez confirma el fichaje de Antonio Hernando para Moncloa. El presidente del Gobierno también ha confirmado que el exportavoz parlamentario socialista Antonio Hernando volverá a Moncloa como adjunto al jefe de Gabinete, tal y como había adelantado este lunes elDiario.es. "Le vamos a fichar este martes en el Consejo de Ministros", ha asegurado.

09.03. Defiende retirar la inviolabilidad del rey de la Constitución. Sánchez, no obstante, se ha mostrado partidario de retirar la inviolabilidad al jefe del Estado que establece la Constitución, si bien ha reconocido que para ello es necesario que el PP apoye una reforma de la Carta Magna, algo que ha confesado que ve improbable. "Yo lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia". No obstante, a continuación ha reconocido que para ese tipo de reformas es necesario contar con el primer partido de la oposición, y "dos no bailan si uno no quiere".

09.00. Sobre por qué el PSOE no permite comisiones de investigación sobre el emérito: "No entramos en el debate de república o monarquía". Preguntado por los motivos por los que su partido bloquea las comisiones de investigación al rey emérito Juan Carlos I, Sánchez ha asegurado que el problema es que "algunos grupos parlamentarios" lo que quieren es "abrir un debate sobre la monarquía parlamentaria". "Lo que se tienen que juzgar son personas, no instituciones. Nosotros no entramos en el debate de monarquía o república", ha dicho. Por otro lado, ha defendido, como ya lo hizo la semana pasada, que el emérito debería "dar todas las explicaciones" a cuestiones sobre por qué "se ha ausentado de España". Aun así, el presidente ha insistido en desligar a Juan Carlos de Felipe VI, un rey "comprometido con la ejemplaridad y la transparencia". "Él defiende una forma contemporánea de ser monarca", ha sentenciado.

08.53. Sánchez califica de "inexplicable" el "bloqueo" del PP al CGPJ. El líder del Ejecutivo también ha vuelto a mostrar su voluntad de desbloquear el CGPJ caducado con un acuerdo con el PP. A su juicio, "el bloqueo" que hacen los conservadores a la renovación del órgano es "inexplicable". Y más, ha dicho, después de haber conseguido un pacto para renovar otros cuatro órganos constitucionales: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo , el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. "Tienen que cumplir con toda la Constitución", ha dicho.

08.49. Sánchez: "Nos gustaría que hubiera cambios en la Constitución". El presidente del Gobierno también se ha referido durante su entrevista a los cambios que ha sufrido el Ejecutivo en los últimos meses. Concretamente, respecto a la posición del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como nuevo secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos, el presidente ha confirmado que desde Moncloa les gustaría "que hubiera cambios en la Constitución" y que se perfeccionara y ahondara "en el sistema autonómico".

08.43. Sánchez responde a Felipe González: "Otra cosa no, pero el PSOE es un partido que debate en libertad". El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido este lunes por la mañana en la Cadena Ser al expresidente Felipe González, que aprovechó el 40º Congreso del PSOE para reclamar al líder del Ejecutivo "libertad de expresarse críticamente" y de "opinar lo que se piensa" dentro del partido. "Otra cosa no, pero el PSOE es un partido que debate en libertad", ha dicho en el programa Hoy por Hoy. "Antes se criticaba la falta de unidad del partido, pero creo que en muchas ocasiones la crítica se ha confundido con la división. Yo nunca he creído en organizaciones homogéneas, la izquierda es plural y eso es garantía de la fortaleza que tiene el progresismo", ha añadido.

00.00. Javier Lambán, positivo en covid-19 tras participar en el congreso federal del PSOE. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha dado positivo por covid-19 y permanecerá aislado en su domicilio durante los próximos diez días, tal y como establece el protocolo sanitario, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico. Lambán se encuentra bien, sin apenas síntomas por el momento, y se someterá este lunes a una nueva prueba para confirmar el diagnóstico inicial. El presidente aragonés tuvo en la noche del sábado unas décimas de fiebre, por lo que acudió a un hospital valenciano, puesto que estaba participando en el congreso federal del PSOE. Los sanitarios le hicieron una PCR y, por precaución, Lambán decidió no asistir al acto central del congreso y trasladarse a Ejea de los Caballeros.