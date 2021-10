Casi el 70% de los españoles cree que debería quitarse la inviolabilidad al rey

Publicada el 20/10/2021 a las 13:28 Actualizada el 20/10/2021 a las 14:03

Un 66,8% de los españoles cree que debería eliminarse la inviolabilidad del rey, una medida que implica que el jefe del Estado no puede ser sometido a ningún proceso judicial. Así lo ha desvelado el barómetro especial sobre la monarquía que ha publicado laSexta este miércoles y que ha avanzado el programa Al rojo vivo. Según sus datos, un 32,9% de los encuestados cree que la inviolabilidad no debe retirarse y solo un 0,3% no sabe o no ha contestado a esta cuestión.

El barómetro, elaborado por el Instituto InvyMark, también ha constatado que el 54% de los españoles cree que Juan Carlos I debe volver a España, mientras que el 45,4% está en contra de que lo haga. Este mes de agosto se cumplió un año desde la marcha de del emérito a Abu Dabi, una salida que se produjo después de salir a la luz distintas investigaciones sobre supuestas irregularidades financieras. A principios de este mes de octubre, se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo considera concluida la investigación contra el rey y que, por tanto, ya está preparando varios borradores del decreto en el que archivará, si no aparecen nuevos indicios, las diligencias que comenzaron hace más de dos años. En ese momento comenzaron a sobrevolar las especulaciones sobre la vuelta a España del emérito, algo sobre lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha opinado.

Por partidos, el 32,6% de los que creen que sí debería volver a España vota al PSOE; el 75,1%, al PP; el 26,4%, a Unidas Podemos, y el 95,7%, a Vox.

Por otro lado, como ha revelado el barómetro, el 75,8% de los españoles cree que el padre de Felipe VI debería dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades, algo que el 24% rechaza. Por partido, entre los que creen que el emérito sí tendría que dar explicaciones, el 95,7% vota al PSOE; EL 53,4%, al PP; el 97,2%, a Unidas Podemos, y el 30,4% a Vox.