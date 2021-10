Junqueras ve "paradójico" que Junts no asista a la mesa de diálogo y Sànchez le responde: "Hemos sido vetados"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que es "paradójico" que Junts no participe en la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno central, una iniciativa que defiende porqué asegura que está avalada por la comunidad internacional. En una entrevista publicada en el diario Ara este domingo recogida por Europa Press, ha dicho que es paradójico que el Gobierno, que según él mostraba reticencias sobre este encuentro, acuda a la mesa mientras que "esos que querían sentarse ahora no lo hacen".

Después de que Junts no asistiera al encuentro entre Ejecutivos en septiembre, Junqueras ha reclamado al partido que designe a representantes entre sus miembros del Govern para que participen en la próxima reunión de la mesa, y está convencido "de que muchas personas de Junts en el Govern comparten esta visión".

Ha reiterado que "la solución a un conflicto político complejo no es nunca unilateral" y que una estrategia multilateral sí permitirá alcanzar la independencia, que no se podrá hacer efectiva sin el reconocimiento internacional.

La respuesta de Sánchez

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha respondido este domingo al líder de ERC que Junts "ha sido vetado" de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno. Lo ha dicho en un tuit recogido por Europa Press el mismo día en el diario Ara ha publicado una entrevista donde Junqueras tachaba de "paradójico" que Junts no asistiera al encuentro entre Ejecutivos en septiembre y pedía al partido asignar representantes para la próxima reunión.

Paradoxal és que Oriol @junqueras , oblidi que hem estat vetats. Siguem clars i no enganyem i sobretot no ens enganyem. Entrevistes com aquestes no ajuden la unitat de l’independentisme. Potser alguns incomodem perquè ni amnistia ni autodeterminació seran el motiu del diàleg. https://t.co/yRNuOvY0C4