Extinction Rebellion corta durante una hora céntricas calles de Madrid para exigir acuerdos climáticos

Publicada el 25/10/2021 a las 17:20 Actualizada el 25/10/2021 a las 17:38

El movimiento social Extinction Rebellion ha cortado este lunes con 150 activistas la transitada Gran Vía y Plaza España en Madrid, a las 09,30 horas, para exigir a los políticos que lleguen a acuerdos para frenar la crisis climática con la intención de que la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP26), que se celebrará en Glasgow (Reino Unido) a partir del próximo domingo, sea la última.

Durante una hora y cuarto aproximadamente los activistas han cortado el tramo que une la Gran Vía con Plaza España, cuya calzada han ocupado con música, portavoces y bengalas rosas. Además, nueve activistas se han encadenado con tubos de bloqueo y bidones opacos alrededor de un gran reloj de arena al que estaba subida otra activista.

La portavoz del movimiento Mar Zulgadía ha relatado a Europa Press cómo la policía se ha desplegado para reconducir el tráfico que ha quedado colapsado, ha formado un dispositivo de 10 furgones y se han encargado de cortar las cadenas de las nueve activistas con sierras radiales. Posteriormente, han desplazado a los activistas, de los que aseguran, desconocen si se ha producido bajo condiciones de retención o de detención.

Esta última acción cierra la Semana de la Rebelión organizada por la organización en la que según ha recordado la portavoz han celebrado ocho acciones de "desobediencia civil no violenta" en Madrid para visibilizar sus diversos compromisos con la crisis climática, ecológica y social.

Asimismo, Extinction Rebellion propone la creación de una Asamblea Ciudadana Climática para "desbloquear" a los políticos, ya que la asamblea actual "no convence". Zulgadía afirma que la propuesta del Gobierno "no se ajusta a los estándares internacionales, su diseño ha sido opaco, la muestra de población es insuficiente, han ignorado todas las alegaciones y además, no es vinculante".

"Tras 25 Cumbres del Clima no sólo no han logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; sino que alrededor de la mitad total se ha liberado desde la primera COP de 1995", que añade que, "si no rompemos este ciclo en los próximos años, el desastre está asegurado", concluye.