La colada principal del volcán de La Palma incendia varias casas al recibir "bastante aporte" de lava

El director técnico del Pevolca del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, en la actualización realizada sobre la situación de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, a última hora de este domingo ha expuesto que la colada número uno, la primigenia, está empezando a recibir "bastante aporte" de lava, lo que está produciendo algunos incendios en la zona de Alcalá, según recoge Europa Press.

De este modo, ha matizado que estos incendios se están produciendo en unas casas que habían logrado preservarse del fuego, sin embargo "ahora mismo se están quemando como consecuencia de ese nuevo aporte lávico que proviene de la última deformación del cono", explica Morcuende en un comunicado.

En cuanto a la colada que se sitúa más al sur, es decir, la que ha aparecido nueva este sábado -que denominan colada 10-, indicó que está pegada a la colada primigenia, avanzando y estando en las inmediaciones de Corazoncillo aunque por el momento, matizó, los datos señalan que "se encuentra parada".

Nuevas imágenes de las 15.15 (hora canaria) de la nueva colada que avanza hacía el sur / New footage at 3.15 p.m. (Canarian time) of the new lava flow that advances towards the south #lapalma pic.twitter.com/OOfpuglULd