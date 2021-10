Madrid permite ir sin mascarilla en el recreo a pesar de estar a la cola de vacunación entre los más jóvenes

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Los alumnos madrileños entraron este lunes por la mañana en el colegio sin la necesidad de tener que llevar la mascarilla en los espacios al aire libre siempre y cuando exista una distancia de seguridad de 1,5 metros con sus compañeros. La medida fue anunciada por la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves en la Asamblea de Madrid, donde proclamó su medida sin especificar que se podría adoptar siempre y cuando exista una distancia mínima entre alumnos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defendió este mismo lunes la medida argumentando que "la situación en Madrid no es la misma que en otras comunidades" porque casi el 80% de los alumnos —de jóvenes entre 12 y 19 años— ya está vacunada. "Hemos pensado que era el momento de hacerlo y en esa línea hemos actuado. Se ha valorado la situación de Madrid y el comportamiento de contagios en estas edades con una evolución clínica favorable", explicó. Y es cierto que la situación "no es la misma". Aunque Madrid no es la única que ya ha relajado el uso de mascarillas en los centros educativos, es una de las comunidades que todavía está a la cola en la vacunación entre los más pequeños: solo el 78% de los que tienen entre 12 y 19 años han recibido la pauta completa de la vacuna.

Pocas horas después de anunciar la medida, el Ministerio de Sanidad contestó a la presidenta madrileña en un nuevo choque entre Ejecutivo central y regional a costa de la pandemia. "En la situación actual, donde la incidencia acumulada no se ha estabilizado aún y donde la población menor de 12 años aún no es población vacunada, es importante seguir manteniendo estas medidas", dijeron fuentes del departamento de Carolina Darias a Europa Press. Además, aseguraron que este tipo de medidas deben adoptarse "de manera coordinada y compartida". Y le recordaron que el documento de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, aprobado por la Comisión de Salud Pública el pasado 29 de junio, ya incluía una medida similar: "El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de seis años de edad con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. En actividades al aire libre controladas en las que el alumnado respeta la distancia de 1,5 metros, se podrá valorar no usar la mascarilla durante esa actividad, sujeto a su vez a la evolución de la situación epidemiológica".

Fue tras ese apunte tras el cual la orden de la Consejería incluyó el matiz: las mascarillas en los patios de los colegios dejan de ser obligatorias, pero cuando haya distancia.

En cualquier caso, lo sucedido sirvió una vez más para enfrentar a Gobierno y Comunidad de Madrid. De hecho, la propia Darias insistió este lunes en "tender puentes" para decidir sobre esta cuestión. "Ir juntos nos ha permitido avanzar mucho más", expresó. Poco antes, Escudero afirmó que la crítica del Gobierno es "una especie de flash back". "No le damos importancia cuando se habla de decisiones tomadas por unanimidad. Después de todo lo vivido, resulta sorprendente", dijo. Y en ese punto añadió que 457.000 alumnos ya han sido vacunados, casi el 80%.

Que los datos de vacunación son un éxito es una afirmación ya hace tiempo incontestable. Y Madrid no es menos. Lo que ocurre es que, según el último informe del Ministerio de Sanidad —del viernes 22 de octubre—, Madrid es una de las autonomías más lentas en vacunar a los más jóvenes. Según las cifras del departamento de Darias, hay 431.547 personas entre 12 y 19 años con la pauta vacunal completa, lo que suponen el 78% del grupo de edad, un porcentaje tan solo por delante de Illes Balears (75,2%), Canarias (77,5%), y Cataluña (76,6%). Murcia, con un 79,9% de esa franja de edad totalmente inmunizada les sigue de cerca, pero el resto de autonomías ya supera el 80% de la población diana de esa edad vacunada. La que va por delante es Asturias, con el 92,4%.

La cosa cambia si se miran los datos del porcentaje de población vacunado con una sola dosis. Según las cifras que maneja Sanidad, la Comunidad de Madrid ha puesto una primera vacuna al 81,1% de los jóvenes entre 12 y 19 años, un porcentaje que la coloca la tercera por la cola solo por delante de Illes Balears (cuyo porcentaje es del 77,8%) y Cataluña (80%).

Euskadi, Asturias, Navarra y Cataluña también flexibilizan

Madrid, en cualquier caso, no es la única autonomía que ha decidido flexibilizar el uso de mascarilla en los patios de los colegios. Aunque sí una de las más laxas. Euskadi permite no llevarla si existe una distancia interpersonal de 1,5 metros y para la ingesta de alimentos y bebidas, además de para la realización de ejercicio físico intenso. Según Sanidad, un 85,9% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna y un 83,7% las dos.

En Asturias, desde hace dos semanas se puede ir sin mascarilla también si hay distancia, algo que también se puede hacer en Navarra, aunque solo en el caso del alumnado de Educación Infantil. Según el departamento de Darias, un 86,2% de sus jóvenes entre 12 y 19 años ha recibido una dosis de la vacuna y un 84,1% las dos.

Cataluña es la última comunidad que ha flexibilizado la medida. En su caso, no obstante, solo se permite no llevar la mascarilla si en el patio no hay alumnos de varios grupos burbuja mezclados, y solo siempre que se esté en patios grandes en los qe se puedan delimitar espacios para mantener a los grupos separados entre sí.

En cualquier caso, asociaciones de padres de alumnos en la Comunidad de Madrid aceptaron con cautela el anuncio de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en los patios de los colegios. Así lo manifestó la representante de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Ángela Sesto, quien contextualizó la medida dentro de la flexibilización de las medidas de prevención que se está efectuando en todos los ámbitos de la sociedad. "Desde ese punto de vista, y entendiendo siempre que esa medida está propuesta en espacios exteriores", compartió Sesto, "la valoramos así: estamos tendiendo hacia una nueva normalidad y en esa nueva normalidad los menores no deben de estar excluidos". Sin embargo, desde FAPA realizaron un llamamiento a la prudencia ya que la población infantil no está vacunada y no todos los estudiantes de secundaria han recibido la pauta completa.

Asimismo, desde la Federación de Asociaciones de Padres recordaron que, a diferencia del año pasado, este curso existe el riesgo de contagio de la variante Delta, más contagiosa y agresiva. Sesto enfatizó además que la incidencia, a pesar de haber caído en los últimos meses, todavía se encuentra por encima de 25 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional, y en la Comunidad de Madrid en particular por encima de la media.