Directo | El letrado mayor del Congreso avala que Batet dejara sin escaño a Alberto Rodríguez

Publicada el 26/10/2021 a las 08:07 Actualizada el 26/10/2021 a las 08:36

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes, cuando continúan las fricciones en el Gobierno a cuenta de la reforma laboral y la polémica en torno a la retirada del escaño a Alberto Rodríguez. El Consejo de Ministros se reúne de nuevo esta mañana:

08.43. Podemos exige este martes en el Congreso el desbloqueo de la derogación de la ley mordaza. La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, avanzó este lunes que este martes exigirán al PSOE, durante la reunión de la Mesa del Congreso, desbloquear definitivamente la ley mordaza para crear un nuevo marco que no vulnere el derecho a la manifestación. Además, especificó que el nuevo marco que termine con la actual Ley de Seguridad Ciudadana debe entrañar obligatoriamente la eliminación de las devoluciones en caliente de migrantes, una práctica que atenta contra los derechos de las personas como ya han denunciado las organizaciones sociales. En rueda de prensa en la sede del partido, Serra ha explicado que llevarán esta solicitud a la Mesa del Congreso para avanzar en la derogación de esta normativa, la "otra cara de la moneda" de las "políticas de recortes y austeridad del país".

00.20. Iglesias reclama "calma y sonrisas" a Podemos porque la "batalla" de la reforma laboral está "ganada". El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este lunes "calma y sonrisas" a la formación morada porque la "batalla" por la derogación de la reforma laboral ya está "ganada", al tiempo que ha asegurado que si el PSOE quiere protagonismo en este asunto "pues se le da". En declaraciones en el espacio El Ágora de la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Iglesias ha confesado que habló con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y sus excompañeros de Podemos para decirles que los veía "muy duros" con las críticias al PSOE por la derogación de la reforma laboral. "Calma, compañeros. Yolanda y Unidas Podemos han ganado ya. Es imposible que no haya derogación laboral porque es una batalla ganada en lo social, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y de toda la gente de izquierda", ha defendido el exvicepresidente, a la par que ha celebrado que se haya "obligado" a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, a decir que su partido "la va a derogar". "Al socio de gobierno se le respeta", ha añadido.

@PabloIglesias: "Algunos se creen que siguen gobernando en solitario, pero eso se ha terminado. Al socio de gobierno se le respeta"



#ElÁgoraDeHora25https://t.co/dwXwnC2Wo4 pic.twitter.com/ud9rciVyQP October 25, 2021

00.00. El letrado mayor del Congreso avala que Batet dejara sin escaño a Alberto Rodríguez. El secretario general del Congreso y letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, ha avalado este lunes por escrito la decisión adoptada el pasado viernes por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de ejecutar la sentencia contra el ya ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez que comportaba la pérdida de su escaño, y lo ha hecho amparándose tanto en la aclaración realizada por el propio Tribunal Supremo como en la doctrina del Tribunal Constitucional. En un escrito fechado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, Gutiérrez Vicén deja constancia de lo que, según reseña, ya comunicó verbalmente a Batet el pasado viernes, tras recibir la presidenta la aclaración de la sentencia remitida por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena. En su escrito, el secretario general del Congreso sostiene que en esa misiva aclaratoria el Supremo, "en interpretación auténtica de la sentencia" determina, que la pena privativa de libertad impuesta en origen no pierde su naturaleza por el hecho de haber sido sustituida". En su primer informe sobre este particular, los letrados del Congreso sostuvieron que la sentencia no debía tener efectos extra penales, es decir, sobre la condición de diputado de Rodríguez, porque el Supremo había sustituido la pena de prisión por una multa de 540 euros. Además, el letrado mayor alude a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que establece que los supuestos de incompatibilidad en las leyes electorales operan no sólo a la hora de adquirir la plena condición de diputado, sino también "de forma sobrevenida, si a lo largo de la vigencia del mandato, si la situación del representante sufriera alguna alteración a estos efectos".