"Soy futbolista y estoy orgulloso de ser gay": el armario del fútbol sigue cerrado a pesar de los avances LGTBI

"Soy futbolista y estoy orgulloso de ser gay". Muy pocos han pronunciado estas palabras, casi nadie en el fútbol profesional y mucho menos deportistas en activo. Joshua Cavallo juega en el club australiano Adelaide United y este miércoles se ha puesto frente a una cámara para romper el silencio y salir públicamente del armario. "Estoy cansado de esta doble vida".

El paso del centrocampista le ha colocado inmediatamente en el foco: es ahora el único futbolista de élite abiertamente gay y los escasísimos precedentes alrededor del mundo han acabado a menudo en tragedia. Fue el caso de Justin Fashanu. El jugador inglés reconoció abiertamente su homosexualidad a principios de los noventa y se quitó la vida a finales de la misma década. La fecha de su nacimiento es recordada cada año como Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte.

Cavallo termina a través de un vídeo de apenas tres minutos con el estigma, la homofobia interiorizada y las barreras que le impedían avanzar en su profesión sintiéndose plenamente libre: "Mientras crecía, siempre sentía la necesidad de esconderme a mí mismo porque estaba avergonzado. Pensaba que no podría dedicarme a lo que me gusta y ser homosexual".

La práctica ausencia de precedentes y el tabú que todavía pesa sobre el mundo del fútbol han dotado a su testimonio de un importante peso simbólico. Por dos motivos: la visibilización del colectivo dentro del mundo del fútbol y la construcción de referentes para los más jóvenes. "Las nuevas generaciones, no sólo los niños y niñas LGTBI sino también todos los demás", deben poder ver que "el deporte es diverso". Por eso sus palabras "tienen tantísimo valor". Habla Víctor Gutiérrez, secretario de políticas LGTBI del PSOE y waterpolista. En mayo de 2016, el joven madrileño hizo pública su homosexualidad. "La sociedad está avanzando, pero el deporte está estancado y los comportamientos arcaicos permanecen", dice en conversación con este diario. En cuatro décadas, lamenta, "no ha cambiado casi nada" en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol. La palabra "maricón" ha resonado en los campos de fútbol españoles como insulto a través de distintas generaciones de futbolistas: desde Míchel hasta Guti pasando por Cristiano Ronaldo. La homofobia sigue estando normalizada en las gradas y en los vestuarios.

El caso del fútbol es paradigmático. "Cuanto más grande es el deporte", mayor es el problema porque "más expuestos están" sus protagonistas, razona Gutiérrez. Esencialmente, argumenta, porque el negocio acapara buena parte del pastel: "Los equipos son grandes empresas. Se me hace difícil pensar que algún jugador del Real Madrid vaya a salir públicamente del armario cuando su patrocinador es Fly Emirates", recalca el socialista. La presión es evidente y por eso todavía es noticia que haya quien se atreva a enfrentarse a ella. "Las marcas internacionales quieren vender en todo el mundo, y el mundo no es España. Así que no quieren entrar en temas comprometidos, no lo entienden como una cuestión de derechos humanos". Actualmente, según el último informe Homofobia de Estado, publicado en diciembre de 2020 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), 69 países miembros de la ONU todavía criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Este mismo año, la UEFA prohibió iluminar con los colores del arcoíris el estadio de Munich durante el partido entre Alemania y Hungría, una iniciativa que nacía como reproche ante las leyes regresivas planteadas por Viktor Orban.

La otra gran barrera la encuentran los jugadores justamente al lado: en sus compañeros y rivales. "Uno de los miedos que tenemos a la hora de salir del armario es quedarnos solos". Lo afirma Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTB. Comprobar que la orientación sexual de cada cual es "un aspecto más de la vida que los demás respetan y no supone riesgo de alejamiento, eso como persona te empodera, te hace valiente y te muestra", señala la activista. Algo así estará experimentando en estos momentos Josh Cavallo: figuras como Pau Gasol, Gerard Piqué y Antoine Griezman aplaudieron enseguida el gesto. "En 2021, esto no debería ser noticia. Gracias por este paso adelante para el deporte", clamó el recién retirado jugador de baloncesto, mientras que el futbolista catalán reconoció que "el mundo del fútbol está muy atrasado". "Tú nos haces avanzar", concedió.

