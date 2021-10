La Palma registra un terremoto de 5,0, el más fuerte hasta la fecha

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche en la isla de La Palma un total de 42 sismos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una docena de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg), según informa Europa Press.

A las 07.24 horas se produjo un terremoto de 5,0 (mbLg), la magnitud máxima registrada desde que se inició la crisis volcánica, localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo a 39 km de profundidad. Con una intensidad, este temblor ha sido sentido en numerosos núcleos de La Palma y también en Gomera, El Hierro y Tenerife.

Destaca otro seísmo ocurrido a las 04.36 horas de magnitud 4.1 mbLg, con epicentro a 37 km de profundidad y de nuevo al suroeste de Mazo. Este temblor fue sentido con una intensidad de III-IV en la escala EMS en casi toda la isla y también en San Sebastián de La Gomera. También han sido sentidos, con intensidades III-IV EMS, otros terremotos de magnitudes 3,0 (06.46 horas), 3,7 (07.13 horas), 3,3 (07.21 horas)

El viernes se localizaron 186 sismos, el mayor de 3,7 mbLg ocurrido al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 09.38 horas. Con intensidad IV EMS y una profundidad de 10 km, este temblor llegó a ser sentido en A Coruña y Lugo, según datos del IGN.

La colada sur se aproxima a la costa y se sitúa en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas

La colada más al sur se aproxima a la costa y se sitúa en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas sin llegar al mar, según ha informado el Cabildo de La Palma. Debido a la proximidad de esta colada, no se podrá acceder a la zona de La Bombilla a trabajar o a recoger enseres. A pesar del avance de la lava, siguen abiertos los accesos de entrada y salida hacia Puerto Naos.

La colada sur activa avanza por la LP-213 hacia el camino Las Norias. Vídeo de las 8.30 (hora canaria) / The active southern lava flow advances along the LP-213 towards the Las Norias road. Video at 8.30 am (Canarian time) pic.twitter.com/CuQcflIYwk