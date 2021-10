Directo | Sánchez subraya que la emergencia climática es una responsabilidad compartida: "Cada décima de grado importa"

Publicada el 31/10/2021 a las 11:00 Actualizada el 31/10/2021 a las 14:18

14.20. Lambán discrepa de Montero y cree que "no es conocedora de la realidad de las comunidades". El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que discrepa "absolutamente" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su opinión en cuanto a la financiación autonómica, ya que esta última ha defendido en una entrevista en 'el Periódico' que hay autonomías "infrafinanciadas", como Murcia y Comunidad Valenciana, y no ha incluido a Aragón entre estas regiones. "Nosotros discrepamos absolutamente con la ministra en ese planteamiento, creo que ella no es conocedora de la realidad de las distintas comunidades autónomas", ha asegurado Lambán, añadiendo: "Nosotros también estamos infrafinanciados y, por tanto, preveo que sobre este asunto tendremos un debate muy profundo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

14.15. La nueva Ejecutiva de Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha sale respaldada del Congreso regional con el 99% de apoyo. El Congreso regional del PSOE de Castilla-La Mancha ha respaldado a la nueva Ejecutiva del partido con un 99,7% de los apoyos de un total de 334 votos emitidos, de los que 332 han sido favorables, contando únicamente con un voto en blanco y otro nulo. Así lo ha desvelado este domingo la presidenta del XII Congreso Regional del PSOE de Castilla-La Mancha que se viene celebrando este fin de semana en la ciudad de Toledo. Asimismo, los miembros del Comité Federal también han sido respaldados con un 99,11% de apoyo, recibiendo 331 votos favorables de los 334 posibles.

14.05. Biden y Von der Leyen auguran una "nueva era de cooperación" EEUU-UE tras el acuerdo del acero y el aluminio. El presidente estadounidense, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han presentado este domingo en Roma el acuerdo para abolir los aranceles del acero y el aluminio y han pronosticado una "nueva era de cooperación transatlántica". "Juntos, Estados Unidos y la Unión Europea abren paso a una nueva era de cooperación transatlátinca que va a beneficiar a nuestra gente, tanto ahora como en los años venideros", ha destacado Biden en su intervención junto a Von der Leyen desde Roma, donde ambos participan en la cumbre del Grupo de los 20. Para Von der Leyen "es un gran paso adelante en nuestra renovada relación", ha remachado. Biden ha explicado que el acuerdo implica la eliminación inmediata de los aranceles impuestos por la UE a una serie de productos estadounidenses y "rebaja el coste para los consumidores estadounidenses, garantiza una industria estadounidense del acero competitiva en las próximas décadas y generará empleos sindicados bien pagados en casa".

14.00. Arranca en Glasgow la COP26 con un llamamiento a la urgencia y la ambición en la lucha contra el cambio climático. La Conferencia Mundial del Clima de Glasgow, la COP26, ha arrancado este domingo con su primer pleno en medio de un llamamiento a la ambición, especialmente a los países desarrollados, en los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para preservar el futuro de la población del planeta. La ceremonia de apertura oficial, retrasada alrededor de una hora, comenzó con un minuto de silencio en honor a las víctimas de la pandemia de coronavirus. El presidente de la COP26 y ministro británico para el Desarrollo Internacional, Alok Sharma, procedió después a subrayar la importancia de la conferencia para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015, incluida la limitación del calentamiento global a un máximo de 1,5ºC por encima de los niveles de la era anterior a la industrialización.

13.50. Sánchez subraya que la emergencia climática es una responsabilidad compartida: "Cada décima de grado importa". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado, tras el acuerdo del G20 de fijar un techo de 1,5 grados para el calentamiento global, que la emergencia climática es "una responsabilidad compartida" y ha insistido en la importancia de actuar "ya" porque "no hay alternativa". "La emergencia climática es una responsabilidad compartida. Es esencial que los países desarrollados cumplamos la meta de movilizar 100.000 millones al año en financiación climática hasta 2025. Cada décima de grado importa. Hay que actuar ya, no hay alternativa", ha señalado el presidente del Gobierno a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press. En el segundo día de trabajo de jefes de Estado y de Gobierno del G20, Sánchez ha asegurado que ésta es una jornada "clave" para compartir propuestas que ayuden a hacer frente, desde la acción colectiva, a la gran amenaza de esta era: el cambio climático.

13.40. Marlaska defiende la recuperación "rápida y justa" de la pandemia frente al PP que actuó "lento y con corrupción". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que España es un país "tolerante, solidario, responsable y digno", que con el PSOE está afrontando la recuperación, tras la pandemia del coronavirus, de forma "rápida y justa", frente al PP que en la crisis anterior actuó de manera "lenta, injusta y con corrupción". Ha sido en su intervención en el décimo quinto Congreso Regional del PSOE, que se desarrolla hasta este domingo en Riojafórum. En el mismo, además del ministro del Interior, ha tomado la palabra la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la recién nombrada secretaria general del PSOE riojano y presidenta del Ejecutivo regional, Concha Andreu.

13.30. Pilar Alegría: "El PSOE está aquí y sigue en pie para trabajar y consolidar una recuperación justa". La ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado este domingo en Logroño que el PSOE "está aquí y sigue en pie" para trabajar "incansablemente" para consolidar "la recuperación justa" así como los procesos de reforma y modernización que ya han empezado en España y que "ya son imparables". Pilar Alegría ha asegurado durante la clausura del 15 Congreso del PSOE de La Rioja que se está celebrando estos días en Riojaforum que "aunque no ha sido un camino sencillo" y que tienen "unos adversarios que están en el camino del 'no'", los Gobiernos de España y de La Rioja han demostrado que "se pueden salir de otros modos de la crisis" y esa es "nuestra dirección". Así, ha indicado, "no nos podemos despistar" y "mientras otros se dedican a arreglar sus sedes con dinero negro, nosotros debemos seguir a lo nuestro: A trabajar por los españoles y a mejorar la vida de los ciudadanos. Mientras otros están instalados en la crítica y en el insulto nosotros a trabajar por una nueva ley de Educación Profesional, a derogar una Ley Mordaza y a apostar por una nueva ley de vivienda. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Buscar soluciones".

12.50. El G20 acuerda fijar un techo de 1,5 grados para el calentamiento global. El G20 ha llegado a un acuerdo sobre el techo máximo de 1,5 grados para el calentamiento global, según han informado este domingo fuentes diplomáticas italianas a Europa Press. Este acuerdo supone una victoria respecto a las fallidas negociaciones de julio durante el encuentro de los ministros de Energía y Medio Ambiente del G20, ante la oposición de China e India. El consenso llega pocas horas antes del inicio de la Cumbre del Clima COP26 que, a partir de este lunes, se desarrolla en la ciudad de Glasgow.

12.35. El Gobierno de Madrid insiste en que Sánchez "no puede torpedear" a una comunidad que "aporta 3 veces" más a los Presupuestos y "recibe la mitad". El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede torpedear" a una región que "aporta tres veces" más a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando "recibe la mitad". Desde Fresnedillas de la Oliva, el consejero ha hecho "una valoración más que negativa" de los PGE porque supone "un agravio enorme a la Comunidad de Madrid". "Lo vemos por la bajada (de la partida a Madrid) cuando el presupuesto sube de forma descomunal", unido a que si se compara con autonomías con PIB parecido, se ve que la de Madrid "aporta tres veces más al presupuesto y, sin embargo, recibe tan solo la mitad y eso no puede ser".

12.20. Biden destaca ante Erdogan la importancia de Turquía en la OTAN pero le pide "solidez democrática". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aplaudido este domingo ante su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, la importancia de Turquía como miembro de la OTAN a pesar de las relaciones entre Ankara y Moscú en torno al sistema defensivo S-400. "Biden ha reafirmado la asociación de defensa y la importancia de Turquía como aliado de la OTAN, pero ha señalado las preocupaciones de Estados Unidos sobre la posesión por parte de Turquía del sistema de misiles ruso", según un comunicado de la Casa Blanca con motivo de la reunión bilateral mantenida por ambos en los aledaños de la cumbre del G20 en Roma (Italia). Asimismo, Biden también ha hecho hincapié ante el presidente turco en "la importancia de unas instituciones democráticas sólidas", después de que Erdogan propusiera la expulsión del embajador estadounidense en el país -así como de otros nueve diplomáticos- por pedir la liberación del activista Osman Kavala.

12.05. Sánchez será el primer jefe de gobierno en intervenir este lunes en la COP26. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el primer orador que intervendrá el lunes, 1 de noviembre, en el plenario de alto nivel de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26) que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido) desde este domingo hasta el 12 de noviembre.

11.50. Draghi llama a la colaboración pública y privada para enfrentarse al cambio climático. El primer ministro de Italia y anfitrión de la cumbre del G20 en Roma, Mario Draghi, ha descrito la lucha contra el cambio climático como "el desafío por excelencia de nuestro tiempo" y llamado a la acción concertada pública y privada de cara a la Conferencia de Glasgow que también comienza este domingo. "O actuamos ahora y nos enfrentamos ya al precio de la transición, o pagaremos un precio más alto, más adelante, y correremos el riesgo de fracasar", ha avisado durante el inicio de la conferencia sobre el respaldo del sector privado en la lucha contra el cambio climático, acompañado del príncipe Carlos de Inglaterra. "Debemos escuchar las advertencias de la comunidad científica mundial; abordar la crisis climática en esta década; y honrar el Acuerdo de París. El cambio a la energía limpia es clave para lograr las reducciones necesarias en las emisiones de gases de efecto invernadero", ha manifestado.

11.40. La colada sur se encuentra detenida en Las Hoyas sin avanzar hacia el mar. La colada número 3, la más activa hasta el momento, alcanzó ayer sábado Las Hoyas, donde se encuentra detenida sin avanzar hacia el mar, según ha informado el Cabildo de La Palma. La Corporación insular pide especial atención en la carretera a los vecinos y las vecinas del Valle de Aridane ante la caída de ceniza y recuerda que siguen abiertos los accesos de entrada y salida hacia Puerto Naos.

11.30. SEO/BirdLife pide a Sánchez que se comprometa ante la COP26 a acelerar la acción climática en España. La ONG SEO/BirdLife ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometa mañana ante la COP26 a acelerar la acción climática en España con más soluciones basadas en la naturaleza. La ONG valora que España haya dado un primer paso importante al haber establecido los tres deberes principales instrumentos nacionales de acción climática del Acuerdo de París: un plan de reducción de emisiones con horizonte 2030; un plan de adaptación y una estrategia de descarbonización a largo plazo, con vistas a mediados de siglo (2050).

11.00. Los líderes del G20 arrancan el segundo día de cumbre tirando una moneda en la Fontana de Trevi. Los líderes del G20 en Roma han arrancado la segunda jornada de la cumbre con una foto de la familia en la Fontana de Trevi para después trasladarse al centro de congresos de Nuvola y proseguir con las negociaciones para alcanzar un acuerdo en firme que ponga coto a las emisiones de CO2. Los líderes del G20 han llegado en torno a las 9.30 al emblemático monumento y se han dispuesto en fila para lanzar la moneda como es parte de la tradición. La canciller alemana, Angela Merkel, ha tocado además el agua de la fuente. Sin embargo, dos de los ausentes han sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que -según las previsiones- darán una conferencia conjunta después de que Estados Unidos y la UE acordasen levantar aranceles al acero y aluminio. El convenio incluye un volumen de metales europeos que entrarán libres de impuestos a Estados Unidos, mientras que el bloque eliminará los aranceles a productos como whisky y motocicletas.

10.30. Iceta niega "chantaje" en la negociación de los Presupuestos y aboga por pactar con los partidos. El ministro de Cultura y Deporte del Gobierno, Miquel Iceta, ha negado que exista "chantaje" en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y ha reafirmado la voluntad del Gobierno de trabajar con los partidos para aprobar las cuentas. Lo ha dicho en una entrevista en el diario Ara recogida por Europa Press este domingo, después de que el viernes ERC anunciara que no presentaría una enmienda a la totalidad de los PGE tras alcanzar un pacto con el PSOE sobre el blindaje del catalán en la Ley Audiovisual, allanando así la primera votación de las cuentas en el Congreso. "En los presupuestos, cuando uno no tiene mayoría absoluta, debe hacer un esfuerzo, y esto implica negociación", ha defendido Iceta, que también ha advertido de que sería una temeridad, en sus palabras, no favorecer la aprobación de estos PGE.

10.15. Sánchez defiende que el G20 debe llegar a un acuerdo sobre el clima a pesar de las ausencias de China y Rusia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el proceso de transición ecológica que ha conducido España cerrando minas del carbón sin "protestas sociales" al tiempo que ha dicho que el G20 debe llegar a un acuerdo sobre el clima a pesar de las ausencias notables de China y Rusia, dos de los países más contaminantes del planeta. "Es difícil siempre satisfacer los intereses de todos en un tema tan importante, pero la ciencia nos está alertando sobre las graves consecuencias de la emergencia climática. No hay alternativa: tenemos el deber y la obligación de llegar a un acuerdo", ha señalado en una entrevista con el diario italiano La Reppublica, recogida por Europa Press. En su opinión, el G20 "es un foro estratégico para afrontar la reconstrucción tras la pandemia", pero ha matizado que "es crucial que esto se dé poniendo atención en los derechos de los ciudadanos".

10.00. EEUU y UE alcanzan un acuerdo sobre la disputa comercial por el acero y el aluminio. Estados Unidos y la UE han alcanzado este sábado un acuerdo para resolver la disputa por los aranceles impuestos por Washington al acero y al aluminio que data de la era de Donald Trump. Los responsables de ambas partes han informado del acuerdo desde Roma, donde se celebra este fin de semana la cubre de líderes del Grupo de los 20.