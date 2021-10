La ceniza del volcán cubre todo el oeste y noroeste de La Palma

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, ha destacado que en las últimas 48 horas se ha producido la inmisión de un considerable volumen de cenizas que han cubierto todo el sector oeste y noroeste de la isla de La Palma. Blanco indicó en rueda de prensa que este fenómeno ha venido acompañado de explosiones audibles de gran intensidad y apuntó que este episodio pudo ser causado por un proceso intenso de desgasificación.

También se han producido varios rayos volcánicos -la Aemet registró 16 rayos volcánicos entre las 09.48 y las 22.23 horas de ayer- y ondas de choque asociadas a las explosiones más energéticas del volcán, según informa Europa Press.

La portavoz del Comité Científico también resaltó que en las últimas se ha observado un aumento en la tasa de emisión de lava desde el foco emisor del flanco noroeste del cono principal. Estas coladas, que se han denominado 1 y 3 y que han alcanzado el frente de la 9, no han tenido prácticamente avance en las últimas 24 horas.

Imágenes de la erupción a las 11.15 (hora canaria) desde Tacande. La visibilidad en el día de hoy es muy baja / Footage of the eruption at 11.15 am (Canarian time) from Tacande. The visibility today is very low pic.twitter.com/rw4D7COpjB