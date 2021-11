Sánchez promete 1.350 millones anuales al fondo del clima a partir de 2025: "Hay que respaldar objetivos con recursos"

Publicada el 01/11/2021 a las 17:34 Actualizada el 01/11/2021 a las 17:53

"Si elevamos nuestro nivel de ambición, debemos respaldar objetivos con recursos. España hará de su parte. Nos comprometemos a aumentar la financiación climática para llegar a 2025 con un incremento de un 50% respecto de nuestro compromiso actual. Nuestro objetivo es alcanzar los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó este lunes a la 26º cumbre del clima de Naciones Unidas —más conocida con su acrónimo COP— que se celebra en Glasgow (Escocia, Reino Unido) con esta promesa bajo el brazo. Y con una petición: que se trabaje "de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente". "Una acción", dijo, "que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica".

Con un discurso de apenas cinco minutos, el líder del Ejecutivo fue el primer jefe de Gobierno en intervenir en el plenario de la COP26, que se celebra hasta el próximo 12 de noviembre. Según informaron fuentes de Moncloa a Europa Press, el hecho de que Sánchez iniciara estos discursos supone un reconocimiento al papel que tuvo España al organizar la COP25, cuando asumió la organización y negociación de la cumbre del clima tras renunciar Chile a acoger el encuentro en su país por las revueltas sociales, y al liderazgo de nuestro país en materia de cambio climático.

Sánchez, precisamente, quiso hacer alarde de ese liderazgo y compromiso destacando que España ha aprobado la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética y "ha reducido la generación eléctrica de carbón un 90% en los últimos cuatro años", algo que, resaltó en su discurso, se ha hecho "con diálogo". "La transición ecológica debe ser justa. Nuestras sociedades no deben percibirla como una amenaza, sino como una inmensa oportunidad de crecimiento económico inclusivo", añadió.

Hay que elevar el nivel de ambición climática mundial y apoyar los objetivos con recursos. Nuestro país se compromete a ello. España incrementará un 50% la financiación contra el cambio climático para llegar a 2025 a la cifra de 1.350 millones de euros anuales. #COP26 pic.twitter.com/qZ5yhJYKs4 November 1, 2021

"Es evidente que necesitamos un nuevo orden internacional que reconozca el papel de todos los actores como agentes imprescindibles del cambio, que asuman que esta década es clave y que se consiga alinear la ambición a corto plazo con una mirada de alcance", dijo también, señalando que el objetivo de 1,5º de calentamiento para finales de siglo sigue estando "al alcance". Sin embargo, los compromisos de los países siguen estando lejos de alcanzar esa meta firmada en el Acuerdo de París en el año 2015. De hecho, el último informe de Naciones Unidas fue claro: las promesas actuales abocan al planeta a un calentamiento de 2,7 grados.

Glasgow intentará ahora reducir la brecha entre esas promesas y el objetivo del Acuerdo de París, además de definir las reglas para regular un mercado de carbono acorde a la acción climática y buscar soluciones para ayudar a los países que tienen más dificultades para mitigar la crisis climática y a aquellos que más sufrirán sus consecuencias.

Y lo hará sin la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, y el turco, Recep Tayyip Erdogan. Respecto al primero, el Kremlin confirmó este lunes que Putin, "lamentablemente", no intervendrá "porque en Glasgow no hay posibilidad de participar mediante videoconferencia". Respecto al segundo, el propio Erdogan argumentó que no viajará a la ciudad escocesa porque "no se han cumplido los protocolos de seguridad solicitados" por Ankara.

Johnson y Guterres advierten de que se acaba el tiempo: "Basta de cavar nuestra tumba"

El que sí participó este lunes en la COP26 fue el primer ministro británico, Boris Johnson, que ejerció de anfitrión dando la bienvenida a los líderes mundiales y a las delegaciones de los 192 países que participan en la cumbre pidiendo "creatividad, imaginación y voluntad" para cambiar "irrefutablemente" el rumbo del planeta porque la realidad actual "no es una película de James Bond". "Estamos aproximadamente en la misma posición que James Bond hoy, excepto que la tragedia de hoy no es una película y el dispositivo del fin del mundo es real", advirtió.

De este modo, denunció que la humanidad está "bombeando" carbono al aire cada vez más rápido y que la temperatura del planeta se está elevando con "una velocidad y una brusquedad que es completamente artificial". "Desde hace mucho tiempo la humanidad ha agotado el tiempo en cuanto al cambio climático. Falta un minuto para la media noche del reloj del fin del mundo y debemos actuar ahora. Si no nos tomamos en serio el cambio climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros hijos lo hagan mañana", lamentó.

COP26 will be the world’s moment of truth. pic.twitter.com/3RGHD7liLz — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 31, 2021

En la misma línea se pronunció el secretario general de la ONU, António Guterres, que hizo un llamamiento para reducir las emisiones de CO2 un 45% para el año 2030. "Es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba", señaló.

Choose to safeguard our future and save humanity.#COP26 pic.twitter.com/XHXpTd1p3H — António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2021

El activismo climático pide más compromiso y ambición

Por su parte, desde el activismo climático se pide más compromiso en la COP26. Este domingo, de hecho, más de 200 caminantes que partieron en seis grupos distintos confluyeron en su llegada a Glasgow después de recorrer más de 1.000 kilómetros para exigir mayor ambición a los países participantes en la cumbre.

Además, un grupo de activistas interrumpió el sábado el discurso de clausura de la COY16 —la versión para jóvenes de la COP26— que realizaba el presidente de la cumbre del clima, el británico Alok Sharma, para acusarle de "hipócrita" por la inversión de Reino Unido en combustibles fósiles. "Alok Sharma y el Gobierno de Reino Unido son unos hipócritas. Están abriendo el nuevo campo petrolífero de Cambo, pagan subsidios multimillonarios para los combustibles fósiles pero se niegan a cuidar de los trabajadores que necesitan una transición justa", anunciaron los activistas, según recogió el diario escocés The National.

Por su parte, más de un centenar de ONG y expertos firmaron este mismo lunes una declaración conjunta para pedir a los líderes mundiales que aborden el impacto de la agricultura y la ganadería sobre el cambio climático para "evitar una catástrofe". El comunicado, coordinado por Compassion in World Farming, insta a aprovechar el día temático de la naturaleza en la COP26 para abordar el impacto de la alimentación y la ganadería y pedir un compromiso de acción "global inmediato" que cree sistemas alimentarios "sostenibles y saludables" para beneficiar a los animales, a las personas y al planeta. Además, las organizaciones firmantes apuntan a que si la forma de alimentarse no cambia y el consumo de carne y lácteos no se reduce, no se alcanzarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En cuanto a España, las más de 60 redes, entidades y plataformas que forman Futuro en Común reclaman al Gobierno de España que mejore su compromiso de reducción de emisiones para 2030 y pasar del 23% (con respecto a 1990) que se recoge en la Ley de Cambio Climático, al 55%.

Con motivo de la #COP26 lanzamos la campaña #NosVaElFuturoEnEllo para pedir al Gobierno y a los líderes mundiales que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% antes de 2030. El momento de actuar es ahora @sanchezcastejon @Teresaribera @ionebelarra pic.twitter.com/2W6ICqprfh — FuturoEnComun (@FuturoEnComun) November 1, 2021