La oposición exige a Ayuso una comisión que controle que los fondos europeos no acaben "en el sumidero de la corrupción"

Publicada el 04/11/2021 a las 12:28 Actualizada el 04/11/2021 a las 13:49

La fiscalización milimétrica del uso de los fondos europeos se ha convertido una de las prioridades de la oposición al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para esta corta legislatura. Tanto es así que desde la izquierda parlamentaria quieren que se ponga en marcha un órgano específico en el Parlamento regional en el que se pueda mirar con lupa los desembolsos que se hagan desde la Puerta del Sol con cargo al dinero que ha llegado y seguirá llegando desde Bruselas. Este miércoles, la Asamblea de Madrid ha abordado la puesta en marcha de dicha comisión de estudio, que previsiblemente saldrá adelante a última hora de la tarde. Un grupo de trabajo con el que la oposición parlamentaria busca evitar que dichos fondos terminen perdiéndose por el "sumidero de la corrupción del PP".

La propuesta parte del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Y ha sido su portavoz, Carolina Alonso, la que se ha encargado de defenderla en la Cámara autonómica. Desde su escaño, la diputada del grupo morado ha dejado claro que dan el paso porque no se fían ni un pelo del Ejecutivo de Díaz Ayuso. Y no se fían, ha dicho, porque desde que llegó a Sol han visto el uso que ha dado al dinero público. "No nos fiamos de una presidenta que lleva tiempo dando contratos a sus familiares y conocidos", ha sostenido la parlamentaria. Al fin y al cabo, su Gobierno no ha tenido ningún problema en adjudicar licitaciones sin publicidad ni concurso a una firma para la que trabaja su hermano. O de conceder varias decenas de contratos sanitarios por más de 100.000 euros a uno de los fundadores de la compañía de la presidenta autonómica.

"Si no fiscalizamos estos fondos, sabemos que van a terminar en el sumidero de la corrupción del PP", ha aseverado Alonso. Un miedo que también han expresado desde el PSOE o Más Madrid, que han dejado claro su respaldo a la iniciativa. "Los grupos de esta cámara tienen derecho a saber en qué se va a gastar el dinero público", han aseverado los socialistas. "La comisión viene a responder a un déficit de información por parte del Gobierno. En Madrid, tenemos más información sobre las comidas de Ayuso con Almeida que sobre las propuestas que tienen para los fondos europeos", ha insistido el diputado del grupo verde Pablo Gómez Perpinyà, quien ha recordado que el principal objetivo de la iniciativa es "evitar" que el Ejecutivo madrileño "malgaste el dinero de los madrileños".

Es la segunda vez que se lleva a la Asamblea una iniciativa de estas características. A comienzos de junio, antes de la investidura de la dirigente conservadora, los socialistas ya registraron en la Asamblea una propuesta para la creación de una comisión legislativa no permanente de la ejecución del dinero procedente de la Unión Europea. Una iniciativa que, sin embargo, se vino abajo en la Mesa con el rechazo de la derecha. Sin embargo, en esta ocasión la comisión sí que saldrá adelante. La ultraderecha ya ha anunciado su intención de dar el visto bueno. Un giro que también ha terminado arrastrando al PP: "Si la mayoría de la Cámara cree en eso, no será este grupo el que se oponga, a diferencia de lo que hacen esos mismos grupos en otras comunidades autónomas", ha afirmado antes del inicio del Pleno el portavoz de los conservadores, Alfonso Serrano.

Desde Vox, José Luis Ruiz Bartolomé ha agradecido a Vox la iniciativa. Pero por otros motivos bien diferentes. "Gracias por darnos la oportunidad de explicar a los españoles que los fondos europeos son una gran estafa", ha sostenido el diputado, quien ha recalcado que el "precio" de esa ayuda procedente de Bruselas son "peajes para el uso de autovías", más impuestos o "primas de seguros más caras". "Gracias por darnos la oportunidad de explicar que todo esto al PP le parece bien mientras le dejen estar en el ajo, por darnos la oportunidad de contar cómo mira los fondos para un plan E para el sector público mientras mira hacia otro lado con el sector privado", ha concuido Ruiz Bartolomé.