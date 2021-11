Directo | Díaz dice que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral y confirma que no tocará el despido

Publicada el 04/11/2021 a las 08:10 04/11/2021 a las 08:10

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves, cuando el Congreso de los Diputados votará las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El Pleno se reanudará a las nueve de la mañana con la intervención de Unidas Podemos y del resto de grupos que no han querido enmendar todo el proyecto presupuestario del Gobierno: Esquerra Republicana (ERC), PNV, Bildu y el PSOE, que cerrará la ronda antes de proceder a la votación.

00.00. Díaz dice que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral y confirma que no tocará el despido. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral y ha confirmado que la nueva norma en la que trabajan Gobierno y agentes sociales no va a "tocar" los días de indemnización por despido que aprobó el PP en 2012. "¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas", ha aclarado la vicepresidenta en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, un día después del comunicado del Ejecutivo en el que se expresaba el compromiso "con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación" enviado a la Comisión Europea. Previamente, Díaz ha señalado que la intención de su departamento es hacer una legislación laboral que vaya "mucho más" allá de la derogación y ha recordado que la reforma del PP provocó, a su juicio, "una enorme devaluación salarial, desequilibró la capacidad de negociación de trabajadores y empresarios" y convirtió a España en un país "con un trabajo precario".