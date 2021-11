Directo | El Gobierno de Chivite y Bildu alcanzan un acuerdo que garantiza la aprobación de los Presupuestos de Navarra

Publicada el 06/11/2021 a las 11:00 Actualizada el 06/11/2021 a las 12:15

12.20. Sánchez destaca la "unión" del PSOE "justo en el momento que más lo necesita España". El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que es "un orgullo" que el Partido Socialista esté "unido justo en el momento que más lo necesita España", después de "haber salido de una terrible crisis de una emergencia sanitaria que no hemos visto en la humanidad en los últimos cien años" y "cuando se están abriendo camino las propuestas socialdemócratas en España y el conjunto de Europa". Así se ha manifestado durante su participación en la jornada de apertura del 17 Congreso del PSOE Aragón, que se celebra este sábado y domingo, 6 y 7 de noviembre, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, en el que se proclamará como secretario general de los socialistas aragoneses a Javier Lambán, única candidatura presentada y que reedita en el cargo.

12.00. Miles de manifestantes salen este sábado a las calles de todo el mundo para exigir acciones contra el cambio climático. Decenas de miles de manifestantes saldrán este sábado a las calles de Glasgow así como a otras ciudades de Gran Bretaña y de todo el mundo para exigir acciones contra el cambio climático en el marco del Día Global de Acción por la Justicia Climática, que se celebra este 6 de noviembre. En el caso de Glasgow, donde se está celebrando la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) se espera que unas 50.000 personas marchen por el centro de la ciudad. Los manifestantes también recorrerán las calles del centro de Londres. Según los organizadores (el movimiento Fridays for Future), se celebrarán cerca de 200 eventos en Gran Bretaña y en todo el mundo. Las marchas se producen después de que miles de jóvenes activistas, entre ellos Greta Thunberg y Vanessa Nakate, entre otros jóvenes líderes del movimiento climático, marcharan este viernes por Glasgow para protestar contra la inversión en combustibles fósiles y la incapacidad de abordar la crisis climática. Thunberg calificó la COP26 de "festival de lavado de imagen verde" con "dos semanas de 'bla, bla, bla' por parte de los políticos"

11.50. Carolina Darias pide aunar transición ecológica y salud: "El cambio climático es un problema para la salud". La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la importancia de que transición ecológica y salud vayan de la mano pues, como ha argumentado en un vídeo emitido en la Conferencia Global sobre Salud y Cambio Climático de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 COP26 que se celebra en Glasgow, "el cambio climático es un problema para la salud". En su intervención, Darias ha pedido integrar las políticas verdes en la agenda de salud pública y ha reafirmado la defensa del Gobierno de España del enfoque 'One Health' que, a través del futuro Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, facilitará la puesta en marcha de medidas y políticas en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "España lo tiene claro y la transición ecológica que queremos irá de la mano de la salud humana, de la salud ambiental y de la salud animal", ha subrayado Darias, quien ha animado a los participantes en la Conferencia a actuar con determinación frente a la crisis medioambiental.

11.40. El Pevolca asegura que el volcán "ha entrado en cierta estabilidad" en las últimas horas. El director técnico del Pevolca del Gobierno de Canarias, Rubén Fernández, ha resaltado la importancia de las labores de limpieza de ceniza del volcán que se están llevando a cabo y ha pedido precaución a la población a la hora de realizar esta tarea. En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, ha recordado que la erupción se encuentra en una "cierta estabilidad", por lo que las labores de limpieza ganan importancia. "Desde el punto de vista de protección civil -dijo- queremos hacer énfasis en las labores que se están realizando de limpieza de azoteas y techos en las zonas de afección, así como en los trabajados que realizaremos en los próximos días de retirada de cenizas y piroclastos con maquinaria pesada para facilitar la liberación de esas viviendas que tienen acumulaciones importantes en sus entornos y techos".

11.30. Albiach pide un "ejercicio de altura de miras" para unos Presupuestos expansivos. La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha hecho un llamamiento a los partidos para pedirles un "ejercicio de altura de miras" que permita aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2022, que asegura que deben ser expansivos y sociales y deben dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Lo ha dicho este sábado durante su intervención telemática en el Consell nacional de los comuns, donde ha pedido que los próximos presupuestos, tanto de la Generalitat como del Gobierno, sean los que "más apoyo tengan de la próxima década". Se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para advertirle de que la política es "diálogo y negociación" y que las cuentas catalanas que presentará el Govern el martes deben dar respuesta a la excepcionalidad del momento derivada de la pandemia.

11.15. El Gobierno de Chivite y Bildu alcanzan un acuerdo que garantiza la aprobación de los Presupuestos de Navarra. El Gobierno de Navarra y el grupo parlamentario de EH Bildu - Nafarroa han llegado a un acuerdo que garantiza la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra 2022. Este consenso llega tras una serie de reuniones y conversaciones en las que se han explorado las posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo de compromisos presupuestarios con la idea compartida de que "la aprobación de los presupuestos en estos momentos tiene que ser una respuesta a las necesidades de la ciudadanía navarra, debiéndose reforzar el compromiso de pensar en las personas como objetivo principal en la ejecución de las políticas públicas de gasto", ha explicado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

11.00. Madrid interpondrá un recurso previo ante el TC para frenar la armonización fiscal si es "moneda de cambio" en los PGE. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha avisado que interpondrán un recurso previo de inconstitucionalidad si el Gobierno central pacta con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o con la Generalitat la armonización fiscal. "Se están oyendo voces en el Congreso de los Diputados, desde ERC, diciendo que si quieren el apoyo para los Presupuestos Generales del Estado tendrán que subirles los impuestos a Madrid. Como se les ocurra decir en una mesa con Esquerra o con la Generalitat cuántos impuestos vamos a pagar los madrileños, lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional como cuestión previa antes de que adopten la medida", ha afirmado Lasquetty en una entrevista con Europa Press.

10.00. ERC asegura que sin más indemnización por despido ni autorización de ERE la reforma laboral será un "maquillaje". ERC ha avisado al Gobierno de que no podrá hablar de derogación de la reforma laboral si no se elevan los días por indemnización en los despidos y no se recuperan los salarios de tramitación y la autorización administrativa para realizar ERE. Según su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, si la nueva legislación laboral que planea el Gobierno no incluye esos puntos, no será una derogación de la impuesta por el PP, en 2012 sino un mero "maquillaje". Así lo ha manifestado Rufián en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha dejado claro que todos estos elementos son "absolutamente imprescindibles" para desmontar la ley vigente. "No hablamos de líneas rojas, pero es muy importante, nuclear e imprescindible porque, si no, no estaríamos hablando de una derogación de la reforma laboral que ha sido muy nociva para la clase trabajadora. Estaríamos hablando de un maquillaje", ha aseverado.