El volcán de La Palma entra "en cierta estabilidad" en las últimas horas

El director técnico del Pevolca del Gobierno de Canarias, Rubén Fernández, ha resaltado la importancia de las labores de limpieza de ceniza del volcán que se están llevando a cabo y ha pedido precaución a la población a la hora de realizar esta tarea. En declaraciones difundidas a los medios de comunicación y recogidas por Europa Press, ha recordado que la erupción se encuentra en una "cierta estabilidad", por lo que las labores de limpieza ganan importancia.

"Desde el punto de vista de protección civil -dijo- queremos hacer énfasis en las labores que se están realizando de limpieza de azoteas y techos en las zonas de afección, así como en los trabajados que realizaremos en los próximos días de retirada de cenizas y piroclastos con maquinaria pesada para facilitar la liberación de esas viviendas que tienen acumulaciones importantes en sus entornos y techos".

Erupción a las 10.30 (hora canaria) desde Tacande. Expulsión de gran cantidad de bombas volcánicas en este momento / Eruption at 10.30 am (Canarian time) from Tacande. Expulsion of large number of volcanic bombs at this moment pic.twitter.com/wvbJz57pox