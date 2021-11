Directo | Bildu pide "hechos y no palabras" para apoyar los PGE y que se cumpla el acuerdo para derogar la reforma laboral

Publicada el 07/11/2021 a las 11:00 Actualizada el 07/11/2021 a las 13:05

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.00. Juan Espadas saca adelante su Ejecutiva con un 84% de apoyo. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sacado adelante este domingo su propuesta de Comisión Ejecutiva Regional con un 84 por ciento de apoyo en una votación celebrada antes del acto de la clausura del XIV Congreso Regional a cargo del propio Espadas y del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, la lista presentada por Espadas ha recibido el voto favorable en urna de 401 de los 476 delegados que han ejercido el derecho al voto, que representan el 84 por ciento de los sufragios emitidos, según ha anunciado el presidente de la mesa del Congreso, José Luis Ruiz Espejo. Este grado de apoyo es notablemente superior al 55,05% de votos a favor que recibió Espadas en las primarias del pasado mes de junio para lograr ser el candidato del PSOE-A a la Junta, en las que se impuso a la entonces secretaria general de la federación andaluza, Susana Díaz, y al profesor de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro.

12.15. Susana Díaz: "Entregué un PSOE-A en buen estado de forma y ahora vengo a ayudar para volver a gobernar". La senadora del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha acudido este domingo como invitada al XIV Congreso Regional del PSOE-A en Torremolinos (Málaga) con la voluntad de "ayudar en todo lo que pueda aportar" para que el partido consiga "ganar las próximas elecciones autonómicas y gobernar en Andalucía" y ha defendido que al ceder el liderazgo a Juan Espadas tras su victoria en las primarias "entregamos un partido en buen estado de forma". Así se ha pronunciado Susana Díaz en declaraciones a los periodistas a su llegada al cónclave socialista en las que ha restado importancia al hecho de que la dirección saliente que ella encabezaba no haya podido defender un informe de gestión en el Congreso o de que no hubiera referencias expresas a su etapa al frente del partido y del Gobierno andaluz durante la sesión inaugural.

11.40. La Comunidad de Madrid prepara un recurso ante el TC contra el Gobierno por el reparto "a dedo" de los fondos europeos. La Comunidad de Madrid prepara un recurso ante Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto "a dedo" de parte de los fondos europeos. Lo ha detallado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en una entrevista con Europa Press, donde ha incidido en que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tras hacer un reparto a todas las autonomías, se reservó otra parte para aplicar directamente. Según ha explicado, de esa parte, "sin criterio ninguno le ha dado una serie de millones" a cuatro regiones: País Vasco, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana. "Consideramos que es andar repartiendo el dinero a dedo", ha censurado el consejero madrileño.

La Comunidad de Madrid prepara un recurso ante el TC contra el Gobierno de Sánchez por el reparto "a dedo" de los fondos europeos https://t.co/EZraDZT4x1 pic.twitter.com/vgYSQjhMUm — Europa Press TV (@europapress_tv) November 7, 2021

11.20. Espadas diseña una Ejecutiva de integración y más amplia con nueve áreas y más hombres que mujeres. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha diseñado una Comisión Ejecutiva Regional (CER) más amplia que la saliente, de hasta 60 miembros -17 más respecto a la anterior- distribuidos en nueve grandes áreas, con integración de dirigentes que apoyaron a Susana Díaz en las últimas primarias para elegir candidato a la Junta y ligera mayoría de hombres, 33 frente a 27 mujeres. De los 60 miembros, casi un tercio, 19 -incluido el secretario general, Juan Espadas-, son de la provincia de Sevilla, mientras que ocho proceden de Granada y Málaga, seis de Jaén, Huelva y Cádiz, cuatro de Córdoba y tres de Almería. Espadas ha apurado hasta la mañana de este domingo, minutos antes de que se proceda a la votación de este órgano regional de dirección del partido en el plenario del XIV Congreso que este fin de semana celebra el PSOE-A en Torremolinos (Málaga), para dar a conocer la composición íntegra de su Ejecutiva, si bien a lo largo de la última semana habían ido trascendiendo los nombres de su 'núcleo duro', que se han confirmado en la relación definitiva.

11.00. Registran casi una veintena de terremotos en La Palma durante la noche. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado desde la pasada medianoche y hasta las 08.30 horas unos 19 terremotos en La Palma, siendo el de mayor magnitud el registrado a las 02.06 horas de este domingo al alcanzar 3,4 en el municipio de Fuencaliente a una profundidad de 13 kilómetros. No obstante, a última hora de la tarde del sábado, en concreto a las 20.40 horas, se registró en Fuencaliente un sismo de magnitud 4,5 de intensidad IV y que se produjo a unos 36 kilómetros de profundidad. De este modo, el enjambre sísmico continúa activo al sur de Cumbre Vieja, donde los terremotos se están produciendo a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros mayoritariamente.

Impresionante actividad estromboliana la que muestra esta noche la erupción a las 19.30 (hora canaria) desde Tacande / Impressive strombolian activity shown tonight by the eruption at 19:30 (Canarian time) from Tacande #ErupcionLaPalma #LaPalmaEruption #LaPalma pic.twitter.com/rFjuKEyC3a — INVOLCAN (@involcan) November 6, 2021

10.45. Bildu pide "hechos y no palabras" para apoyar los PGE y que se cumpla el acuerdo para derogar la reforma laboral. El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha reclamado "hechos y no palabras" para que su formación apoye los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y ha instado a que se cumpla el acuerdo para derogar la reforma laboral firmado el pasado año con PSOE y Unidas Podemos. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante de la coalición soberanista en el Congreso se ha referido a la decisión de no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Tras afirmar que contactos con el Ejecutivo central se han mantenido, Matute ha indicado que EH Bildu quiere "hechos y no palabras", de tal forma que "a día de hoy falta mucho para hablar de un posible acuerdo". "Ahora mismo estamos negociando, pero no hay acuerdo. Lo único que hemos hecho es posibilitar que se siga negociando, pero mientras no haya una negociación cerrada, nuestro voto no será favorable. Lo será si la negociación llega a buen puerto y sudan la camiseta, pero momento no están sudando la camiseta. No hay acuerdo y se sigue negociando", ha reconocido.

Nos molestaría mucho que existiendo una mayoria sindical, social y política para derogar la reforma laboral, decidieran hacer una reforma descafeinada que no dé respuesta a la mayoría social de izquierdas.



Si optan por ese camino, será la ciudadanía quien les abandone a ellos. pic.twitter.com/PSnuK4ek0m — Oskar Matute (@OskarMatute) November 7, 2021

10.30. Cuixart ve necesarios "nuevos liderazgos" políticos en el independentismo. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido este domingo que "son necesarios nuevos liderazgos, sin renunciar a los existentes" dentro del movimiento independentista. Así lo ha dicho en una entrevista en el diario 'El Punt Avui' recogida por Europa Press al ser preguntado por los actuales líderes políticos independentistas, a quienes ha pedido que consigan que el resultado de un eventual referéndum de autodeterminación sea vinculante. Cuixart ha acusado al Gobierno de no tener "voluntad real de negociación" con la Generalitat y ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer, en sus palabras, un cambio sustancial.

10.00. Moreno pide "resolver cuanto antes" la "batalla interna" de Madrid porque "siempre se pagan en términos electorales". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es partidario este domingo de "resolver cuanto antes" la "batalla interna" en el PP de Madrid ya que está convencido de que "siempre se pagan términos electorales" porque "al ciudadano no le gustan las batallas internas ni le interesan y eso genera una frustración en el propio votante, que desconecta, por así decirlo, de la política". Así se pronuncia Moreno en una entrevista que publica este domingo el diario El Mundo, recogida por Europa Press, en la que reconoce que "no se imagina" que en Andalucía el presidente de la Junta no fuera el presidente del PP-A "porque el presidente del partido siempre ha sido el candidato a la Presidencia de la Junta" y además tiene la "suerte de ser el único candidato" en el Congreso Regional que se celebra en Granada dentro de dos semanas. "El PP practica la democracia interna. Aquí no hay dedo que valga ni cargo que te convierta automáticamente en presidente del partido. Quien decide quién preside no son Pablo Casado ni Isabel Díaz Ayuso, sino los afiliados", añade el también presidente del PP-A, que defiende que en el partido "tenemos un objetivo, que es derrotar las políticas de Pedro Sánchez, y todo lo que sea distraernos de ese gran objetivo del cambio político en España creo que es un error".