La erupción del volcán de La Palma cumple 50 días sin indicios de que finalice a corto plazo

La erupción del volcán de la isla de La Palma ha cumplido en las horas centrales de domingo 50 días activo sin que haya datos que apunten a una finalización a corto plazo, según informa Europa Press. El fenómeno natural ha obligado por el momento a la evacuación de mas de 7.000 vecinos de las zonas cercanas, de las que más de 2.000 están directamente afectadas por tener su residencia dentro del perímetro del volcán. De estas personas con viviendas en la zona de la erupción, 1.576 son vecinos de Los Llanos de Aridane, 391 de El Paso y 122 son vecinos del municipio de Tazarote.

Según ha última actualización del monitoreo de Copernicus realizada en la tarde del sábado, la lava ha cubierto desde que comenzó la erupción el 19 de septiembre un total de 992,4 hectáreas, afectado o destruyendo hasta el momento 2.719 edificaciones e infraestructuras.

Por su parte, de las 2.719 infraestructuras dañadas por la lava, 2.587 han sido destruidas y 132 han sufrido daños; mientras que respecto a las carreteras, son 73,4 los kilómetros de vías destruidas y otros 3,3 kilómetros que podrían tener daños.

Mientras, la calidad del aire es durante este fin de semana especialmente desfavorable en los municipios cercanos al volcán -El Paso, Fuencaliente, Tijarafe y Los Llanos de Aridane-. No obstante, según recoge el último informe de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN), publicado a las 08.00 horas de este domingo, la meteorología sigue siendo favorables para la operatividad marítima y aeronáutica.

Imágenes de las 10.15 (hora canaria) desde Tacande / Images at 10.15 am (Canarian time) from Tacande pic.twitter.com/4QCAKvFq5q