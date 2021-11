Publicada el 08/11/2021 a las 11:46 Actualizada el 08/11/2021 a las 12:07

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea se ha adherido al criterio marcado por la Fiscalía y ha ordenado a BBVA que entregue la documentación relacionada con Cenyt, la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En esta pieza separada de Tándem se indaga, precisamente, sobre la supuesta contratación de Villarejo por parte de la entidad.

En un auto fechado el 4 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha instado nuevamente a BBVA a que adjunte el contrato de apertura de la cuenta a nombre de Cenyt que se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2004 junto con la documentación anexa al mismo.

De igual forma, Gadea ha pedido al banco que certifique si los poderes otorgados al que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, el 17 de junio de 2004 eran similares a los de sus antecesores en el puesto. Además, el juez quiere saber porqué le fueron concedidas esas funciones en 2004 cuando su nombramiento se produjo en 2002.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera justificado el requerimiento del Ministerio Publico porque, "pese a que BBVA alegue que ha cumplido con el aporte documental requerido, éste no es completo o pleno". "En el informe del Ministerio Fiscal se expone que los documentos aportados no son todos los requeridos y que, en todo caso, se contienen una serie de pantallazos y otros que no son los expresamente interesados", expresa el juez. Por ese motivo, "y ante la necesidad de acceder a la documentación requerida de modo completo", el juez estima la petición formulada por la Fiscalía al no considerar "cumplido el requerimiento previo a BBVA".

Nuevas citaciones

En esta pieza separada 9 de la macrocausa Tándem, donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a Cenyt -buque insignia del grupo empresarial de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

Los últimos movimientos en esta causa han sido las citaciones para los próximos 24 y 25 de noviembre del ex responsable de Comunicación de BBVA Paul García Tobin -que se encuentra investigado en la causa- y del asesor financiero de la entidad César Béjar. A ellos se sumará además la de Fernando Alfonso Díaz, que elaboró el informe que BBVA encargó a GMV para "la adquisición de evidencias electrónicas de archivos ubicados en los entornos de almacenamiento del cliente (Google Drive)".

Pero, además, el magistrado acordó citar también al propio Corrochano, todavía sin una fecha fijada. Una decisión que llega después de que éste enviase el pasado mes de octubre un escrito al juez en el que sostenía que era "inimaginable" que Villarejo siguiera en activo cuando el banco le contrató en diciembre de 2004, aseverando en la misma línea que "nunca" sospechó que la información que les proporcionaba pudiera proceder de bases policiales de acceso restringido.