Publicada el 09/11/2021 a las 16:16 Actualizada el 09/11/2021 a las 16:30

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este martes que existe una "situación complicada" en el PP de Madrid ante la celebración de su próximo congreso, si bien ha puntualizado que ella no busca "hiperliderazgos", y ha añadido que está convencida de que "todo acabará bien". Informa Europa Press.

"La situación es complicada, es evidente, pero lo importante es mirar hacia adelante. Pero va a acabar bien, porque estoy trabajando de la misma manera, centrada en la Comunidad, dándole a mi partido amplias mayorías, y dando sensatez y resultados, empleo, bajar impuestos. Si sigo así, todo acabará bien", ha manifestado ante los periodistas a su llegada a la plaza de la Almudena para asistir a la misa en honor a la patrona de la capital.

Díaz Ayuso ha señalado que ella "nunca" ha pretendido hiperliderazgos, y en este punto ha precisado que "siempre" hay que ceder "todos" para lograr un entendimiento. En este punto ha dado a conocer que habla "prácticamente todos los días con los dirigentes" de su partido.

Sobre su relación con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso la ha calificado de "muy buena" y ha hecho hincapié en que ambos trabajan "por el bien de Madrid", cada uno en su Administración. "Tenemos muy buena relación y entendimiento", ha remachado a renglón seguido.

Ha reiterado que "siempre" ha manifestado lo mismo sobre el congreso del PP madrileño, esto es, "que se celebre cuando decida la nacional". "Soy respetuosa, creo que es mejor para todos que se celebre pronto", ha añadido.

Así, ha señalado que "cuando llegue la fecha", dará el paso adelante "con alegría, ilusión", queriendo "unir la casa" y llevarla a "amplias mayorías". "No he dicho otras cosa, soy respetuosa con los tiempos, quiero unidad, y solo desde esta posición se puede conseguir, sin imponer, y sin decir nada más. Si buscan en mis declaraciones no encontrarán otras cosas", ha explicado.

Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su "ilusión" por dar "este paso", si bien se encuentra centrada en la gestión de la Comunidad de Madrid. "Somos una verdadera alternativa para España. Todo lo que no sea unirnos, es ir en detrimento de intereses de madrileños", ha concluido.

Almeida: "Tan buen rollo que no estamos bloqueados" en WhatsApp

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este martes que exista mala relación con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha apuntado que hay "tan buen rollo" que no se tienen "bloqueados" en la red social WhatsApp.

"De tan buen rollo que no estamos bloqueados el uno al otro", ha manifestado ante los medios de comunicación desde la Plaza de la Almudena, momentos previos a la celebración de la misa en honor de la patrona de la capital.

Se trata este del primer reencuentro público de ambos dirigentes madrileños al hacer patente que mantienen posturas diferentes para la Presidencia del PP de Madrid. Por una parte, Almeida es partidario de la tercera vía –manteniendo separado el poder institucional del poder orgánico del partido– como solución para poner fin a la crisis, mientras que Díaz Ayuso ya ha manifestado su voluntad de presidir la formación en Madrid.

Requerido por los periodistas, Almeida ha asegurado que hoy no comerían juntos (como sí hicieron a finales de octubre, donde ambos dejaron claras sus posturas), ya que el regidor comería con su familia en este día festivo para la capital. "Yo comeré con mi familia. Ella es mi familia política, pero en este caso como con mi familia personal", ha apostillado.

Cuando ha realizado estas declaraciones aún no se habían saludado, pero sí "mensajeado" por la mañana. Sobre lo tratado, ha manifestado que "las conversaciones privadas, privadas son".

"Cuando toque"

Martínez-Almeida ha reiterado que él es partidario de que el congreso del PP de Madrid debe celebrarse "cuando toque". Además, ha pedido a la Virgen de la Almudena que "ilumine" a los políticos para que sepan "afrontar la crisis económica y social".

Ha añadido que no tiene "miedo" de que se vea al tándem madrileño como Caín y Abel, y ha añadido que "hay parábolas evangélicas mucho más adaptadas" a lo que son Ayuso y él. A los periodistas ha recomendado la parábola del buen samaritano.