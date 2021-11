Directo | El Gobierno aprobará este lunes un decreto para adecuar el impuesto de plusvalía a la sentencia del TC

Publicada el 08/11/2021 a las 09:44 Actualizada el 08/11/2021 a las 10:27

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes, día de Consejo de Ministros y la jornada en la que el Ayuntamiento de Badalona celebra el pleno para votar la moción de censura al alcalde, Xavier García Albiol (PP):

10.20. Ribera destaca las "ganas de llegar a acuerdos" en la COP26: "Hay sensación de que debemos pisar el acelerador". La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado convencida de que existen "ganas de llegar a acuerdos" por parte de los países en la XXVI Cumbre del Clima que se celebra en Glasgow (Reino Unido) y se ha remitido a la manifestaciones de los líderes políticos en la primera semana. "En general hay muchas ganas de acordar, ha habido una experiencia muy traumática en estos meses desde que celebramos la COP25 en Madrid; existe una sensación de que debemos pisar el acelerador y hay espacio para llegar a acuerdos en todo", ha indicado Ribera en una entrevista en la RNE. En cuanto al pesimismo transmitido por las organizaciones sociales respecto a los avances de Glasgow, ha admitido que "es desesperante tener la impresión de que se va más despacio del ritmo que se necesita para cambiar las cosas" y ha reconocido la "preocupación" y la existencia de una "intensidad muy fuerte en la necesidad de respuesta". Para Ribera, es necesario lanzar "mensajes claros", pero ha manifestado ser "optimista" respecto al futuro.

ENTREVISTA | @Teresaribera, vicepresidenta tercera y ministra de @mitecogob, sobre la #COP26



"En general, los países tienen muchas ganas de acordar [...] Hay una sensación de que debemos pisar el acelerador. Hay espacio para llegar a acuerdo en todo"



▶️https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/GznptKgVch November 8, 2021

09.40. El Gobierno aprobará este lunes un decreto para adecuar el impuesto de plusvalía a la sentencia del Constitucional. El Consejo de Ministros aprobará este lunes un Real Decreto-ley para reformar los artículos que se han declarado inconstitucionales en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. "El lunes arreglo lo de la plusvalía, lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho", confirmó el pasado sábado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A falta de conocer los detalles del texto, fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero han confirmado a Europa Press que se adecuará a la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Constitucional, por lo que es previsible que Hacienda reforme el impuesto para que solo se pueda gravar la plusvalía cuando realmente se produce y no como hasta ahora, que había casos en los que la ganancia era nula y se seguía liquidando el tributo que gestionan los ayuntamientos.

09.35. Álvarez (UGT) cree que la patronal tiene "mucho que ganar" con un acuerdo en reforma laboral. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, espera que se logre un consenso sobre la reforma laboral, aunque cree que "tampoco pasa nada" si no lo hay, y ha subrayado que la patronal "tiene mucho que ganar si llega a un acuerdo". Asimismo, ha asegurado que "el resto de la reforma" que quede pendiente tras esta negociación se abordará posteriormente "con movilizaciones o con lo que haga falta". En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha esperado que finalmente haya un acuerdo sobre la reforma laboral porque "es positivo para el país, ayuda a encarar las reformas del mercado de trabajo con garantías de futuro". No obstante, ha precisado que, "si no hay acuerdo, tampoco pasa nada". "La otra vez el Gobierno aprobó por Decreto la reforma sin ningún tipo de consulta, por lo menos esta vez la patronal tiene la oportunidad durante un año y medio de ir poniendo encima de la mesa sus posiciones", ha añadido.

08.21. EEUU abre este lunes sus fronteras a viajeros vacunados. Estados Unidos abrirá este lunes sus fronteras a viajeros internacionales vacunados tras 20 meses de cierre debido a la pandemia de coronavirus. La apertura a las fronteras terrestres, aéreas y marítimas y se espera una jornada de incidencias. "Puede ser un poco chapucero al principio, se lo puedo asegurar", declaró el domingo el director ejecutivo de Delta Air Lines, Ed Bastian, en declaraciones recogidas por la cadena CNN. Muchos de los vuelos programados de Delta están al completo, según explicó un portavoz de la aerolínea, Morgan Durrant, que reconoció un incremento del 450 por ciento en las reservas internacionales en las seis últimas semanas.