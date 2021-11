Ayuso dice que solo bloqueó de uno de sus dos teléfonos a Egea: "Si me hubiera preguntado, todo tiene explicación"

Publicada el 10/11/2021 a las 09:32 Actualizada el 10/11/2021 a las 09:46

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que solo bloqueó de la aplicación Whatsapp en uno de sus dos teléfonos al secretario general del PP, Teodoro García Egea.

"Si me hubiera preguntado, todo tiene explicación, y hubiera sido bastante mejor", ha manifestado en el programa El Hormiguero, de Antena 3. Ayuso ha bromeado con que su "martirio" es que tiene un teléfono de hace "de entre diez y quince años" que tiene "toda España". Por ello, ha explicado que adquirió otro para tener "línea directa con lo urgente", con su Gabinete y con los consejeros, ha informado Europa Press.

Según ha contado, el problema es que este número se le ha empezado a dar a más gente y ahora "lo tiene la otra mitad de España". "Digo para tener a todo el mundo en los dos teléfonos no estoy así... Cierro el paso en el segundo y estoy en el primero y ahí ha venido un lío de narices", ha declarado.

Ayuso ha sostenido que en el primero García Egea no está bloqueado, al igual que otros dirigentes, y ha dejado claro que no ha sido ella la que ha contado que esto ha sucedido. De hecho, ha compartido que ha tenido que mandar un mensaje para dar explicaciones sobre los bloqueos. "Esto es una absurdez de patio de colegio", ha dicho.

Una persona "leal"

En la misma entrevista, la presidenta ha defendido su compromiso con el partido, asegurando que nunca iría contra quienes la han pues donde está.

"Yo no voy a denunciar a nadie, no voy a ir contra nadie, simplemente he dicho que tengo ilusión, que quiero dar un paso adelante".

Ayuso ha hecho hincapié en que los conflictos, como el ahora abierto por la Presidencia del PP de Madrid, pasan "en todas las familias" y, concretamente, en los partidos políticos cuando "van a llegar las épocas de los congresos".

A pesar de esto, ha defendido que tiene buena relación con el presidente de su partido, Pablo Casado, y ha rechazado que este no quiera que lidere el partido en Madrid por temor a que pueda ser su relevo. A su parecer, "si tuviera miedo" no la hubiera puesto "como candidata".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha recalcado que su vida "es la Comunidad de Madrid" y que nunca estará "en un lugar más bonito y más apasionante". Así, ha incidido en que no tiene "carrera política", porque la suya "empieza y acaba" con Madrid, y que está "al servicio de España" pero desde la región. Tiene claro "dónde" está, "cuál" es su sitio, "cuál" es su gente y "cuál es su proyecto, aunque ha defendido que tiene "criterio propio".

"Soy una persona primero de este partido político, no estaría en otro, está es mi casa después de toda una vida de trabajo. Soy leal a mi organización y también a las personas que han confiado en mí. Lo he sido a lo largo de estos años y ahora también con Pablo Casado", ha reiterado.

Espera que acabe "pronto"

"Yo lo que creo es que hay pensar en cómo se sale de esto. Yo tengo claro que unidos. Pensando en el interés de España porque nos necesita, porque somos un partido que es la alternancia a muchas políticas que estamos ahora mismo sufriendo", ha manifestado, para a continuación señalar que espera que la situación que se está viviendo en el partido "acabará pronto".

"Quiero dar ilusión a la casa, unidad en Madrid y llevar la ilusión del 4M, que es evidente que existe, a todos los rincones de mi comunidad", ha manifestado. La presidenta madrileña ha insistido en que tiene muy claro que su vida es la Comunidad y que está "al servicio de España desde Madrid, y de todos los ciudadanos que buscan un lugar de prosperidad, de entendimiento y de libertad".

En su equipo siempre estaría Almeida

Respecto a su relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el saludo público que se vio entre ambos en la celebración del día la Virgen de la Almudena, ha incidido en que hagan lo que hagan tienen "el foco" y que, a pesar de que la situación es "complicada", representan a dos administraciones que en los momentos más difíciles se han apoyado "mucho". "Lejos de erosionarnos siempre hemos estado juntos", ha recalcado.

Ayuso ha defendido que tienen "química" y que no hay ninguna declaración pública ni privada donde no se hayan apoyado. Así, ha subrayado que son un "tándem no solo muy bueno en las encuestas y en las urnas" sino que han dado su "vida por Madrid" y están centrados "en lo importante". Según ha desgranado, lo que han hablado es que se mantendrán "unidos" pase lo que pase".

La dirigente regional ha indicado que desconoce si Almeida dará el paso y también se presentará a liderar el partido en Madrid y ha trasladado que eso lo tiene que decir él. "En mi equipo siempre estaría él", ha dicho a continuación.

Cuestión de "tiempos"

Por otra parte, ha subrayado que ella ha dado un paso adelante anunciando que quiere presentarse a liderar el PP de Madrid cuando se lleva "un año y medio" hablando del tema, de terceras vías y de bicefalias. "Yo he sido la última en hablar", ha dicho.

Ayuso ha justificado que el año pasado su Gobierno estaba viviendo una situación "muy complicada", soportando una pandemia y ella estaba "centrada en lo que estaba", pero después de haber sorteado esto y de haber pasado dos veces por las urnas, le tocaba "ser transparente" y dar el paso. A renglón seguido, ha defendido que el congreso regional debe celebrarse "pronto" porque "cuando hay un conflicto prolongarlo no ayuda nada".

Considera que su postura es "coherente" porque al igual que otros presidentes autonómicos, al ser la cabeza visible, se tiene que "responsabilizar" de la marca de su partido en la autonomía y de la lista electoral.

Para Ayuso, lo de las listas "no es tontería" porque, según ha recalcado, es importante responsabilizarse de las personas que están con uno. La presidenta ha incidido en que ahora mismo la lista "se hace entre muchos y el candidato está a mirar".