Unidas Podemos y PSOE asumen el desgaste de Arnaldo: "Necesitamos que el Constitucional deje de tumbarnos leyes"

Parlamentarios y altos cargos del PSOE y Unidas Podemos consultados por info Libre justifican la decisión en que la actual mayoría conservadora en los órganos judiciales no les permite gobernar ni aprobar leyes de calado por su predisposición a avalar los recursos de inconstitucionalidad presentados por la derecha

Publicada el 11/11/2021 a las 06:00

La renovación parcial del Tribunal Constitucional, que por tanto tiempo ha reclamado el Gobierno de coalición al PP, se le ha acabado atragantando al PSOE y a Unidas Podemos. El nombramiento de Enrique Arnaldo, uno de los candidatos propuestos por el Partido Popular, ha generado tal malestar en ambas organizaciones que ya se especula con la ruptura de la disciplina de partido por parte de algunos diputados. Si bien estos votos (que serían, en todo caso, excepciones) no pondrían en peligro la votación, sí que se evidenciaría la falta de cohesión interna en los grupos parlamentarios.

Arnaldo compaginó durante años, pese a la ley de incompatibilidades, su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto en una empresa con contratos públicos y con la docencia en dos universidades, algo también prohibido por la normativa legal. Su probada cercanía al PP tampoco es motivo suficiente para apartarlo de este órgano. El jurista ha acudido en el pasado a debates y foros de la fundación FAES, el think-thank presidido por el expresidente del Gobierno, José María Aznar.

Asimismo, Arnaldo permaneció imputado más de un año en el caso Matas, aunque finalmente se le exoneró por prescripción de parte de los hechos y por falta de pruebas en lo restante. Entre los miles de documentos de aquel sumario figura el contrato por el que Estudios Jurídicos y Procesales SL fichó en 2008 a Matas para realizar distintos "servicios profesionales". Ocho años después y en el seno de la investigación de otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP, el caso Lezo, la Guardia Civil interceptó dos conversaciones telefónicas entre el propio Arnaldo e Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

Aun así, y a tenor de las fuentes consultadas por infoLibre, Arnaldo contará con el respaldo necesario para ser nombrado magistrado del alto tribunal, al igual que Concepción Espejel, propuesta también por el PP, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, candidatos a propuesta de las formaciones del Gobierno. En el PSOE y Unidas Podemos asumen el desgaste que les supone votar a favor de Arnaldo y Espejel, especialmente del primero, pero justifican su posición amparándose en la necesidad de renovar unos órganos que están "secuestrados por el PP".

"Necesitamos una justicia que se ajuste más a la situación real del Congreso"

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que no le gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el PP, en alusión velada a Arnaldo, y ha agradecido la "responsabilidad" del PSOE y Unidas Podemos. "El deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales y permitir que se desbloqueen", ha manifestado este miércoles durante el pleno.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha afirmado que votará “con una pinza en la nariz”, pero que hacerlo en contra tendría consecuencias democráticas "desastrosas”, a su juicio, porque mantendría el statu quo actual de "corrupción" de los órganos constitucionales que está "imponiendo" el PP. “Yo voy a votar con la creencia de lo que estamos haciendo. Lo de ahora es insostenible”, ha defendido, por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la entrada del hemiciclo. “Cuando uno decide, decide entre lo que va a hacer o seguir como estamos. Esto no nos gusta”, ha proseguido el líder de IU tras las preguntas de los periodistas.

Otros diputados, ya sin micrófonos, han sido más directos. “Nos hemos tenido que comer un sapo pero la situación con la justicia es infame, necesitamos que el Constitucional deje de tumbarnos leyes”, razonan. “Tal y como están las cosas, nos pueden echar para atrás la nueva ley educativa”, sintetiza un cargo de la Ejecutiva morada. “A mí el cuerpo me pide votar en contra –confiesa una tercera voz– pero no lo voy a hacer por compromiso con mi partido. De esto va también la política”. Asimismo, no ocultan el temor de que su negativa podría poner en riesgo el conjunto de renovaciones pactadas como la del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo o de la Agencia de Protección de Datos.

Se trata de un razonamiento compartido por la mayoría de diputados y altos cargos consultados por este medio, que critican que la “mayoría conservadora” actual no les permite gobernar ni aprobar leyes de calado por su aval a los múltiples recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox y el PP. “Necesitamos unas mayorías que se ajusten a la situación real del Congreso”, razonan. Sin embargo, ese giro "progresista" no llegará hasta julio del próximo año, momento en el que se completará la renovación del TC con otros cuatro nombramientos.

Una votación secreta, telemática y con discrepancia interna

El único diputado del PSOE que ha alzado públicamente la voz contra el nombramiento de Arnaldo para es Odón Elorza, que fue apartado por parte de la dirección de su grupo de la portavocía de la comisión de nombramientos tras cuestionar la idoneidad del jurista y formular 17 preguntas clave al candidato propuesto por el PP durante el examen de la semana pasada en el Congreso. El socialista aseguró que su candidatura generaba "desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional". El propio diputado ha admitido que le han trasladado que fue "demasiado crítico" durante su intervención.

Según ha podido saber infoLibre, Elorza ha dirigido este miércoles a primera hora de la mañana a la dirección del grupo parlamentario un escrito con el "ruego" de que antes de la votación el partido solicite a la Mesa del Congreso la resolución de compatibilidad de actividades concedida a Arnaldo. El objetivo: conocer los términos en que se otorgó tal compatibilidad para aclarar las irregularidades e incompatibilidades en que ha podido incurrir quien, salvo viraje de última hora, se convertirá en nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, informa Alicia Gutiérrez.

Por otro lado, dos diputadas del grupo confederal de Unidas Podemos, Gloria Elizo y María del Carmen Pita, han escrito un artículo en El Periódico de España en el que muestran su oposición al nombramiento de Arnaldo. "Cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada", aseguran en el texto. Ninguna de ellas ha revelado cual será el sentido del voto (que se hará de manera telemática y secreta), aunque desde el entorno de Elizo señalan que ella ya ha "fijado su posición" que "es lo que era importante".

En la cúpula morada tratan de minimizar las críticas y aseguran que ambas están "con un pie fuera" desde hace mucho tiempo de la formación y por eso "se permiten hacer este tipo de cosas". Es más, aseguran que la pasada semana hubo una reunión del grupo confederal en la que se abordó el nombramiento de Arnaldo y "nadie alzó la voz" para protestar por ello. "La discrepancia está bien, pero creemos que hay que hacerla por los cauces adecuados", valoran. A preguntas de este medio, detallan que ninguna de las dos acudió a dicha reunión. "Ya nunca lo hacen". La mayoría de cargos consultados creen que, finalmente, votarán a favor, aunque también hay quien cree que aprovecharán que el voto es secreto para oponerse pero "sin asumir responsabilidades".

El PP se reafirma en su propuestas: "Son las personas idóneas"

La portavoz conservadora en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró el martes que los candidatos propuestos por el PP para cubrir los puestos vacantes del Contitucional son "personas idóneas por sus trayectorias y formación" para ocupar esas plazas, pese a que el líder del partido, Pablo Casado, insiste en que su formación apuesta por la "despolitización" de la justicia. Es más, esa ha sido una de las excusas planteadas por su partido para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fuentes de la dirección nacional presumían este miércoles de haber creado un "cisma" tanto en el PSOE como en Unidas Podemos con su propuesta. "Nosotros sí que tenemos claro lo que van a votar nuestros diputados", señalaban. En ese sentido, algunos diputados del PSOE y Unidas Podemos lamentaban que el foco se situara en ellos pese a que el candidato llegaba a propuesta del PP. "Nos estáis preguntando más a nosotros por el candidato corrupto del PP que al propio PP".