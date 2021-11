Ayuso roza con Vox en plena negociación presupuestaria: "Una cosa es corregir leyes y otra ir por la vida ofendiendo"

Publicada el 11/11/2021 a las 10:29 Actualizada el 11/11/2021 a las 11:19

Isabel Díaz Ayuso choca con la ultraderecha en plena negociación de las cuentas públicas. La presidenta madrileña ha aprovechado este jueves la sesión de control al Gobierno para acusar a Vox, de quien depende para que sus primeros presupuestos lleguen a buen puerto, de hablar permanentemente de seguridad para azuzar "el miedo" y de atacar con sus declaraciones a colectivos vulnerables. "Una cosa es que corrijamos leyes, que mejoremos la legislación vigente, y otra es que vayamos por la vida ofendiendo. Y cuando estos debates se presentan de esta manera, estamos ofendiendo a muchas familias homosexuales y transexuales", dijo la líder del Ejecutivo regional en relación con la exigencia de la extrema derecha de derogar las leyes LGTBI, normas que el Gobierno madrileño se ha mostrado abierto a revisar.

Si la semana pasada la presidenta autonómica pedía "humildemente" al grupo ultra que respaldase su plan económico para 2022, esta se ha mostrado algo más dura con la bancada que dirige Rocío Monasterio. La cosa arrancó bien. La portavoz de Vox aprovechó los primeros segundos de su pregunta para cargar contra la izquierda. Y Ayuso planteó la primera respuesta en positivo. "Necesitamos que Vox no bloquee los presupuestos y no los tumbe. Vamos a ponernos de acuerdo y a sacarlos", dijo la líder del Ejecutivo regional, que esta misma semana recibió las exigencias concretas del partido de extrema derecha para poder continuar con las conversaciones presupuestarias.

Pero todo se tensó en las segundas intervenciones. "Usted tiene miedo cada vez que la izquierda le acusa de atacar los derechos Lgtbi. No lo tenga, sea valiente", aseveró Monasterio, quien insistió en la exigencia de su partido de garantizar la "gratuidad de la educación" para respaldar las próximas cuentas públicas. Y ahí, Ayuso fue al ataque. "No necesito lecciones de nadie", comenzó. Y continuó: "Una cosa es que corrijamos leyes, que mejoremos la legislación vigente, y otra es que vayamos por la vida ofendiendo. Y cuando estos debates se presentan de esta manera, estamos ofendiendo a muchas familias homosexuales y transexuales".

En este sentido, la líder del Gobierno madrileño señaló que no hay que tirarse "a la cara" ni "estas leyes" ni "el tema de los menores no acompañados". "Siempre están con el asunto de la seguridad para sembrar miedo, pero es que además no tenemos competencias en seguridad", aseveró Ayuso, quien también aprovechó la oportunidad para acusar a Vox de, "siempre que tiene la oportunidad", sumarse "una y otra vez" a la izquierda para "desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Eso es tan real como la vida misma", zanjó la presidenta, quien, a pesar de todo, insistió de nuevo en la necesidad de entenderse con los de Monasterio: "Todo el país nos está mirando, y lo único que hago una y otra vez es tenderles la mano".