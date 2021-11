Dos pasajeros huidos del avión del incidente en Palma fueron interceptados y devueltos a Marruecos en el mismo vuelo

Dos pasajeros huidos del avión que el pasado viernes protagonizó un grave incidente en el aeropuerto de Palma fueron interceptados dentro del aeropuerto poco después del altercado y devueltos a Marruecos en el mismo vuelo, según un informe de la aerolínea recogido en el sumario judicial. Según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, este informe de Air Arabia desvela que en la primera batida que hicieron las fuerzas de seguridad -el informe no distingue entre Policía Nacional y Guardia Civil- se localizó a dos personas dentro de las instalaciones del aeropuerto.

Estos pasajeros volvieron a ser conducidos al avión, que posteriormente despegó hacia Marruecos en lugar de completar su trayecto hasta Estambul (Turquía). A su llegada estas personas fueron detenidas por la Gendarmería marroquí. Las defensas de los jóvenes que fueron arrestados, y que desde el lunes se encuentran en prisión acusados de sedición, cuestionan el "trato desigual" entre estos dos pasajeros y el resto de detenidos, y entienden que se les debería haber arrestado también en España en lugar de devolverlos a Marruecos.

En general, el informe de Air Arabia recoge el relato del incidente desde el punto de vista de la tripulación. Cabe recordar que, el pasado viernes, este altercado tuvo cerrado el aeropuerto de Palma durante más de tres horas, cuando el vuelo tuvo que aterrizar en Palma por una supuesta emergencia médica y una veintena de jóvenes aprovecharon para escapar corriendo por las pistas.

El informe plasma que una ambulancia se llevó al supuesto enfermo con acompañamiento de fuerzas del orden, y que mientras estaban en la pista el avión aprovechó para repostar combustible. Pasado un rato, la tripulación se dio cuenta de que una salida de emergencia había sido forzada (sin llegar a abrirse, según consta en el auto de la juez, aunque quedó inutilizada).

Los trabajadores procedieron a cambiar de asiento a los pasajeros que estaban junto a la puerta. Uno de ellos admitió ser el responsable, pero dijo que había sido involuntariamente y los viajeros se cambiaron de sitio sin oponer resistencia.

A continuación, el comandante de la aeronave explica que los pasajeros empezaron a quejarse diciendo que querían salir a fumar, y que oyó una voz fuerte y salió a ver qué pasaba. Había pasajeros intentando salir empujando y lo siguiente que vio es a un grupo corriendo por las pistas, según recoge el documento. Además, un tripulante relata que de un empujón se cayó al suelo y se hizo daño. Posteriormente aparecieron las fuerzas del orden y tras una batida volvieron con los dos pasajeros interceptados, que fueron identificados y se les hizo regresar al interior del avión.

El auto de la juez que enviaba a prisión a los 12 detenidos recogía que de la veintena de pasajeros implicados, sólo uno había facturado equipaje en bodega, y que el resto únicamente llevaba mochilas como bultos de mano. En este sentido, otro dato incluido en el informe de la aerolínea es que las mochilas que llevaban los pasajeros huidos como equipaje de mano se quedaron dentro del avión. El documento incluye fotografías de ese equipaje, que fue entregado a las autoridades.

El supuesto enfermo volvió a simular un coma diabético ante la policía

De los pasajeros que salieron con la ambulancia, uno escapó del hospital y el otro, el que supuestamente estaba enfermo, recibió el alta con un informe de Son Llàtzer que refleja que no se observaban signos de ninguna patología urgente. Esta persona fue inmediatamente detenida porque le constaba una reclamación judicial por un Juzgado de Marbella, por daños, atentado y resistencia en un episodio ocurrido en 2020.

Según informó la Policía, este joven protagonizó otro incidente mientras estaba en los calabozos de la Policía Nacional. Al parecer, agredió a otro de los pasajeros, el acompañante que había ido con él hasta el hospital. Además, volvió a simular otro coma diabético.

Plan orquestado en Facebook

Las investigaciones apuntan a que el incidente puede responder a un plan orquestado a través de un grupo marroquí de Facebook, en el que al parecer se buscaron voluntarios para ejecutar un plan de entrada ilegal en España por aire.

El auto de la juez de Palma desvela que en el grupo se daban instrucciones sobre cómo llevar a cabo la huida. El plan consistía en tomar un avión rumbo a Turquía, llevando un GPS activado para detectar cuándo la aeronave sobrevuela España, y en ese momento comenzar a gritar e insinuar un problema médico. "La azafata vendrá para pedir paciencia hasta llegar a Turquía, en este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir", recoge el mensaje publicado en la red.

En este sentido, el grupo de Facebook sostenía que si conseguían hacer presión entre varios "el avión realizará un aterrizaje forzoso en España para proteger la reputación de la empresa y para liberarse de responsabilidad".

Los jóvenes marroquíes comentaban en Facebook que les llevarían a un terminal en el que solo habría un agente de seguridad privada que no podría impedir que huyeran. "Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", prosigue el mensaje investigado, que terminaba diciendo: "Que se apunten los interesados".