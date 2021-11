La expulsión de una diputada pone el foco político sobre las actividades del hermano de Ayuso

Publicada el 12/11/2021 a las 15:42 Actualizada el 12/11/2021 a las 17:24

La bronca vivida este jueves en la Asamblea de Madrid tras la expulsión de una diputada socialista ha terminado por colocar el foco político sobre el hermano de la presidenta regional. Veinticuatro horas después de que la parlamentaria Carmen López arrojase dudas en la Cámara sobre las actividades de Tomás Díaz Ayuso, unas palabras que motivaron su salida del hemiciclo, el principal partido de la oposición ha anunciado su intención de sentar en el Parlamento al mayor de los Díaz Ayuso. "Si no tiene nada que ocultar, será el principal beneficiado", ha señalado la portavoz de Más Madrid, Mónica García. La idea es que acuda a la Comisión de Sanidad. La propuesta de la formación verde llega tras la aprobación en el hemiciclo por parte de toda la oposición –Vox incluido– de una resolución en la que se plantea la creación de un órgano de investigación parlamentario centrado en la contratación de emergencia del Ejecutivo regional durante la pandemia, un asunto que ha tensado la relación entre la ultraderecha y el PP en plena negociación presupuestaria.

El detonante de todo fue la segunda intervención de López durante el Pleno de este jueves en la Cámara del madrileño barrio de Vallecas, una sesión dedicada en exclusiva a pedir cuentas al Gobierno de Ayuso sobre el uso de la emergencia a lo largo de toda la crisis sanitaria. "Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", señaló la socialista desde la tribuna de oradores. Automáticamente, la parlamentaria recibió un toque de atención de la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, quien la instó a retirar sus palabras. López se negó. Y la encargada de dirigir las sesiones decretó su expulsión. Junto a ella, abandonaron el Parlamento todos los grupos de la oposición, desde Unidas Podemos hasta Vox. El PSOE ya ha exigido la dimisión de Carballedo. Ella, sin embargo, se niega a dejar el cargo: "Es la primera vez que veo algo de ese calibre".

Pero lejos de remitir, la tormenta se ha intensificado. Y el principal perjudicado de todo ello es el hermano de la presidenta, que se ha colocado en el centro del foco político regional. "Si no tiene nada que ocultar, será el principal beneficiado", ha dicho este viernes la líder de Más Madrid, Mónica García, cuyo grupo ha registrado una petición en la Mesa de la Asamblea para que el mayor de los Ayuso acuda a comparecer a la Comisión de Sanidad a fin de que explique las relaciones contractuales mantenidas con la Comunidad de Madrid. "La sanidad no puede ser la puerta de entrada y el coladero de contratos para amigos y familiares del PP", ha zanjado la líder de la oposición, al tiempo que ha recordado que los madrileños merecen saber "dónde ha ido cada euro de dinero público" y que no se está dando "ningún trato de favor por tener ningún apellido".

La propuesta, no obstante, tiene ciertas limitaciones. La primera, que el PP controla con mayoría el órgano rector de la Cámara. Y la segunda, que no es lo mismo llamar a un cargo público que a una persona cualquiera. Así, por ejemplo, las comisiones pueden "requerir la comparecencia" de "autoridades y funcionarios públicos" o miembros del Consejo de Gobierno. Sin embargo, al resto de entidades o personas físicas, según figura en el reglamento de la Asamblea, solo se les puede formular "una invitación de comparecencia" y siempre "a efectos de informe y asesoramiento".

El anuncio de Más Madrid se produce pocas horas después de que el Pleno de la Cámara regional diera luz verde a una resolución en favor de la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia por parte del Gobierno de Díaz Ayuso. Por el momento, es solamente una declaración de intenciones. Sin embargo, en caso de registrarse los conservadores poco podrán hacer si Vox mantiene su postura. Al fin y al cabo, estas propuestas de creación de órganos de fiscalización deben ser admitidas a trámite siempre por la Mesa si están bien planteadas. Lo único que podría hacer el PP sería oponerse, lo que dejaría la decisión final en manos del Pleno. Por tanto, si la ultraderecha no cambia de parecer a última hora, como hizo en materia de residencias, la comisión puede salir adelante.

El uso de la emergencia durante la pandemia es uno de esos asuntos que tensa las relaciones entre conservadores y Vox. Algo que se vio este jueves durante el Pleno monográfico que, sobre este tema, se impulsó desde el grupo que lidera Rocío Monasterio. "No entendemos que hagan esto. Y, cuando escucho las risas por la izquierda, lo entiendo todavía menos. Bueno, sí lo entiendo. Para eso los comunistas le pusieron un nombre, que es el que hay que aplicar a lo que ustedes están hoy haciendo: compañeros de viaje. Es decir, la posición más deshonrosa que se puede tener", les dedicó el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty. "Si otros nos dan bofetadas es su problema porque dependen de nuestros diputados para sacar adelante un presupuesto", respondieron desde la extrema derecha.

No es la primera vez que las actividades de los Ayuso están en el primer plano político. Varios son los asuntos polémicos. El primero, el caso Avalmadrid: una compañía participada por los padres de la presidenta consiguió un préstamo de 400.000 euros de esta entidad semipública cuando ella era diputada rasa –es más, intercambió correos con responsables de la firma–, un dinero que nunca se llegó a devolver. El segundo, los contratos por valor de 70.503,41 euros que la Consejería de Sanidad, tal y como publicó elDiario.es, adjudicó a una empresa para la que trabajaba Tomás Díaz Ayuso. Y el tercero, las adjudicaciones que el Gobierno autonómico hizo a uno de los fundadores de la empresa de la presidenta madrileña.