Directo | Yolanda Díaz: "Lo siento en las calles, la gente está esperando cosas diferentes"

Publicada el 13/11/2021 a las 11:30 Actualizada el 13/11/2021 a las 12:09

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

12.05. Ada Colau: "El feminismo puede ayudar mucho a las mujeres pero también a los hombres". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado durante su intervención en València que "no somos robots, somos personas" y ha apuntado que no entiende "por qué en política se esconden las emociones". Asimismo, también ha reconocido que está "muy feliz" de haber abandonado Twitter porque "las redes sociales promueven la irreflexión y deforman la realidad". "El feminismo puede ayudar mucho a las mujeres pero también a los hombres", ha reconocido Colau que ha reivindicando el municipalismo como forma de hacer política.

11.55. Yolanda Díaz: "Sí se puede cambiar la vida de la gente". Yolanda Díaz ha explicado duranate el acto en València que "la gente está preocupada por la vida y la vida es la política. Si hacemos vidas normales es probable que cuando gestiones tengas una cercanía que te haga practicar a res pública de otra manera". Asimismo, ha apostado por trabajar "todos los días" a favor de la educación y poder hablar con "nuestros hijos e hijas en gallego, catalán o valenciano". "Sí se puede cambiar la vida de la gente", ha defendido la vicepresidenta segunda.

11.45. Yolanda Díaz: "Lo siento en las calles, la gente está esperando cosas diferentes". La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado en el inicio del acto en València en el teatro Olympia que está "ilusionadísima porque estoy con mujeres a las que admiro". "Es el comienzo de algo que va a ser maravilloso pero no es cuestión de nosotras, sino de vosotras", ha afirmado la también ministra de Trabajo entre gritos de "presidenta, presidenta". "Lo siento en las calles, la gente está esperando cosas diferentes. Y sabía que había muchísima expectación. No hemos hecho nada más que un humilde acto que ha desbordado todas las expectativas y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso", ha reconocido Díaz. En el inicio del acto, Mónica Oltra ha explicado que "esto nació en plan 'sujétame el cubata'. Es una idea fruto de mucha gente". Por su parte, Ada Colau que, en catalán, ha afirmado que en València se siente "me como en casa". Por último, Mónica García ha explicado que aunque "somos diversas e imperfectas", la pandemia "nos ha enseñado que somos vulnerables pero que juntas somos más" y ha apuntado que "la política es escuchar".

#EnDirecto | Díaz: "Siento en las calles que la gente está esperando cosas diferentes. Y sabía que había muchísima expectación. No hemos hecho nada más que un humilde acto que ha desbordado todas las expectativas y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso" pic.twitter.com/H0MHdABI7J — Europa Press (@europapress) November 13, 2021

11.30. Una protesta de transportistas recibe entre gritos a Yolanda Díaz, Mónica García, Colau y Oltra en València. Una protesta de transportistas han recibido entre gritos y ha tirado huevos a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain, a su llegada al acto #OtrasPolíticas que se celebra este sábado en el Teatro Olympia de València. El evento ha congregado a numerosas personas desde antes de las 10 horas en las inmediaciones del teatro. Una larga cola de personas ha esperado para poder acceder a la sala y algunas de ellas se han tenido que quedar fuera. Además, una manifestación de transportistas ha recibido a la comitiva a su llegada al teatro Olympia. La protesta esperaba en las inmediaciones del lugar. Oltra, Díaz, Colau, García y Hamed han llegado cogidas del brazo por una calle peatonal aledaña, entre aplausos.

11.00. Continúan las conversaciones en la COP26 con el dinero, carbón y mercados de carbono como ejes centrales. Los negociadores de los más de 190 países siguen negociando en Glasgow (Reino Unido) un texto final que cuente con la conformidad de todas las partes en la XXVI Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que debía haber acabado este viernes por la tarde, pero que se prorroga, al menos un día más, por las distintas posturas en particular en materia de financiación, los mercados de carbono y el final del uso del carbón. Los asuntos principales sobre la mesa siguen siendo como los países ricos contribuyen a que los menos desarrollados hagan frente a los peores efectos del cambio climático y unas reglas robustas de los mercados de carbono que eviten una doble contabilidad. El presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, ha hecho un llamamiento a "relegar el carbón a la historia", pero este objetivo parece que está fuera del alcance. Algunos altos cargos de los pequeños estados ya se han marchado de la ciudad escocesa y otros están ya recogiendo sus delegaciones.

10.30. Aina Vidal ve "egoísta" la actitud de diputados díscolos porque hacía falta "sentido de estado" para renovar el TC. La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha señalado que le parece "egoísta" la actitud de los diputados díscolos que se desmarcaron del pacto para renovar el Tribunal Constitucional, dado que "no era plato de buen gusto para nadie" tener que votar a un "personaje" como el jurista Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. Además, Vidal ha defendido que era el momento de tener "sentido de estado" para cumplir lo pactado, pese a que Arnaldo era una "provocación" del PP para que "hacer saltar por los aires" el acuerdo que ha propiciado el desbloqueo de este órgano judicial. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Vidal ha dicho que entiende que compañeros de bancada puedan haber optado por no ratificar a Arnaldo en la sesión plenaria del pasado jueves, dado que eso es lo que "hubieran deseado todos".

10.00. El PP ve "grotesco" que se cuestione el nombramiento de Arnaldo y pide dejar de someter al TC al "pim pam pum" político. El portavoz adjunto del PP en el Congreso Pablo Hispán ha tachado este sábado de "grotesco" que tanto el PSOE como Unidas Podemos hayan cuestionado el nombramiento de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional y ha pedido dejar de someter a esta institución al "pim pam pum" político. En declaraciones al programa Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press, Hispán ha salido en defensa de la candidatura de Arnaldo, destacando que ha sido avalada no sólo por el Congreso sino también por el Alto Tribunal, frente a las críticas vertidas por los partidos socios en el Gobierno sobre su idoneidad tras publicarse la comisión de algunas posibles irregularidades. "Puede haber polémicas espúreas pero tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional, dos instituciones diferentes, han reconocido la idoneidad" de Arnaldo, que es catedrático de Derecho Constitucional y letrado de las Cortes durante más de 30 años, ha insistido el diputado.