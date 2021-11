Un nuevo terremoto de magnitud 5 en La Palma se siente también en La Gomera y Tenerife

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha vuelto a registrar en la isla de La Palma un terremoto de magnitud 5.0 (mbLg) que se ha sentido también en La Gomera y Tenerife, según informa Europa Press.

Este evento fue localizado a las 06.56 horas al suroeste del municipio de Villa de Mazo, a una profundidad de 38 kilómetros, y fue sentido con una intensidad máxima de IV-V en la escala EMS en numerosos núcleos de población. En concreto, este temblor se ha sentido en Breña Alta, El Paso, Tijarafe, San Andrés y Sauces, Breña Baja, Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Santa Cruz de La Palma, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Barlovento y Fuencaliente, en La Palma; La Guancha, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Buenavista del Norte y Güímar, en Tenerife, y en San Sebastián de La Gomera.

Desde la noche apenas se han registrado seis terremotos en la isla de La Palma y el viernes fueron localizados un total de 39 sismos, lo que viene a confirmar el descenso de la actividad sísmica observada por los científicos.

Según el informe diario del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), las coladas de lava se mantienen estables, con una emisión continuada por los mismos cauces que en días anteriores. Asimismo, continúa la ampliación del segundo delta lávico. Se estima que la superficie afectada por la lava alcanza las 1.009,43 hectáreas (ha).

