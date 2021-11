Un terremoto de 4,7 se siente en casi toda La Palma

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró la pasada madrugada en La Palma un terremoto de magnitud 4.7 (mbLg) que se ha sentido en numerosos puntos de la isla.

Este evento fue localizado a las 05.24 horas al suroeste del municipio de Villa de Mazo, a una profundidad de 37 kilómetros, y fue sentido con una intensidad máxima de IV en la escala europea EMS, según informa Europa Press.

En concreto, este temblor se sintió en El Paso, Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Puntagorda, Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Breña Alta y Tijarafe. Apenas un minuto antes, a las 05.23 horas, se registraba en el mismo lugar otro temblor de magnitud 3.8 mbLg, a 39 kilómetros de profundidad, sentido con una intensidad máxima de IV EMS.

Vídeo desde el Mirador Astronómico del Llano del Jable a las 11.30 (hora canaria) / Video from the Llano del Jable Astronomical Viewpoint at 11.30 am (Canarian time) pic.twitter.com/5RBzJ1qNx0