Directo | Isabel Rodríguez avisa de que no se puede pedir "más financiación y querer recaudar menos"

Publicada el 15/11/2021 a las 08:28 Actualizada el 15/11/2021 a las 08:32

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

08.20. Isabel Rodríguez: "La vía unilateral se cerró" en Cataluña. Rodríguez también ha dicho que en Cataluña "la vía unilateral se cerró, y se abre una oportunidad en la vía del diálogo", algo que afirma que ha permitido recuperar la normalidad institucional con la Generalitat y dar tranquilidad a la ciudadanía. La mesa de diálogo —ha explicado— no volverá a reunirse en tanto no se avance en acuerdos concretos que se puedan presentar a la ciudadanía, y mientras tanto siguen los trabajos de la comisión bilateral en materia de transferencias, en las que "está muy avanzada la negociación" sobre las becas. Sobre la ley del audiovisual, ha asegurado que para el Gobierno todas las lenguas cooficiales son un valor a proteger, "sin interferir en el desarrollo económico de la producción audiovisual", y sobre posibles cuotas —como reclama ERC— ha dicho que siguen negociando. A su juicio, "será fácil llegar a un acuerdo cuando ambas partes" coinciden en la necesidad de proteger la lengua.

08.17. Isabel Rodríguez avisa de que no se puede pedir "más financiación y querer recaudar menos". La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha avisado de que no se puede pedir "más financiación y querer recaudar menos" en las comunidades autónomas, y que la reforma del sistema de financiación autonómica requiere de acuerdos previos. Lo ha dicho en una entrevista en La Vanguardia este lunes recogida por Europa Press, al ser preguntada por los planes del Gobierno sobre esa reforma y las críticas de algunas comunidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su política fiscal. "La financiación depende de la recaudación y hay que armonizar las dos posiciones para hacerlas viables. No conviene practicar el egoísmo ni el sectarismo", ha alertado. También ha defendido que esa reforma no se puede abordar tratando de sacar rédito político, en sus palabras: "Se levantaron frentes, con posiciones encontradas porque son territorios con características distintas. Hay que buscar lo que nos une, sin populismo ni demagogia".