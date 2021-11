La izquierda busca reprobar a la presidenta de la Asamblea por echar a la diputada que nombró al hermano de Ayuso

Publicada el 16/11/2021 a las 10:51 Actualizada el 16/11/2021 a las 11:17

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos están esperando que Vox se sume a reprobar a la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, ante el "atropello a la democracia" que cometió el pasado jueves al expulsar del Pleno a la diputada del PSOE Carmen López por mencionar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según informa Europa Press.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL), registrada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, tras su registro, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha recordado que le dieron la "oportunidad" a Carballedo para que rectificara pero al no hacerlo ha perdido "la confianza para ejercer su labor principal". "Planteamos que se repruebe a la presidenta por esta conducta parcial y de censura parlamentaria", ha sostenido Lobato, al tiempo que ha reconocido que lamentarían si Vox no apoya esta reprobación en Pleno.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha tildado lo que aconteció el pasado jueves de "atropello a la democracia" y cree que la presidenta de la Asamblea "debería haber dimitido porque ha demostrado no estar a la altura del cargo".