Directo | El presidente del TC pide no anticipar "juicios" sobre las designaciones que él ve "con respeto"

Publicada el 16/11/2021 a las 08:00 Actualizada el 16/11/2021 a las 08:17

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

08.13. El Gobierno aprueba este martes la supresión de los exámenes de recuperación en la ESO desde este mismo curso. El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), documento que elimina las pruebas de carácter extraordinario en la ESO desde este mismo curso 2021-2022, según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación y FP. Un primer borrador de este proyecto eliminaba estos exámenes de recuperación de final de curso en Secundaria, manteniendo las de Bachillerato, pero más tarde, la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, aseguró que dejaría en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre suprimir o mantener estos exámenes para este curso escolar, siendo ya eliminados para el siguiente. Sin embargo, el Ministerio ha decidido suprimirlos desde este mismo curso y en toda España después de que el dictamen del Consejo de Estado a la norma considere que dejar a cada comunidad autónoma tomas la decisión generaría desigualdades.

08.05. El PP se suma a las protestas por la reforma de ley mordaza y Casado se ve este martes con Policía y Guardia Civil. El líder del PP, Pablo Casado, se reúne este martes con representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante las "intenciones" del Ejecutivo de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Además, el primer partido de la oposición se sumará a las protestas que han convocado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los "cambios sectarios" que, según ha dicho, se prevén con esa reforma. En concreto, las organizaciones sindicales de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil avanzaron el pasado viernes la convocatoria de diferentes protestas, aunque sin conseguir un frente común, en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 por entender que "desprotege" el trabajo diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

00.15. El presidente del TC pide no anticipar "juicios de valor" sobre los nuevos magistrados y ve "con respeto" las designaciones. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha pedido este lunes no anticipar "juicios de valor" sobre los nombramientos de los nuevos magistrados y ha asegurado que ve "con respeto" las designaciones que aprobó el Congreso de los Diputados. Así se ha expresado González Rivas en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por los perfiles de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel para el TC. El magistrado ha explicado que la comisión de nombramientos de la Cámara Baja "valoró la idoneidad de las personas propuestas", el Congreso posibilitó los nombramientos y el propio Tribunal Constitucional, "en el uso de sus facultades normativa", los verificó. "Singularizar o no en una determinada persona antes de haber accedido al desempeño de la magistratura constitucional, creo que es un anticipo porque serán las resoluciones que se dicten, la capacidad y la competencia lo que consolide una jurisprudencia que emana de hace 42 años", ha dicho el presidente del órgano constitucional, que ha defendido que éste no solo defiende los derechos "sino la aplicación del principio rector de política social" y "examina aspectos tan importantes como la constitucionalidad de la ley o la resolución de los conflictos de atribuciones y competencia".

00.00. Sánchez recibe este martes en el Palacio de la Moncloa a los líderes sindicales tras acordar el MEI. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este martes en el Palacio de la Moncloa a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, para un desayuno de trabajo, a las 08.30 horas, junto a otros representantes del Ejecutivo. En concreto, Sánchez estará acompañado en esta cita de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Económica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.