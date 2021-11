Directo | Illa pide a Aragonès una reunión urgente para ofrecerle "un Presupuesto de país"

Publicada el 17/11/2021 a las 08:53 Actualizada el 17/11/2021 a las 09:21

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

08.49. Illa pide a Aragonès una reunión urgente para ofrecerle "un Presupuesto de país". El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido por carta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una reunión urgente cuando termine la sesión de control del pleno, para ofrecerle "un Presupuesto de país, no de bloque". "La mayoría de la investidura se ha roto. No tiene la solidez necesaria para afrontar con solvencia los problemas que tiene Cataluña, y no es capaz de llevar un proyecto acordado a la Cámara", ha lamentado en rueda de prensa antes del inicio del pleno de este miércoles. La petición de la reunión llega después de que la CUP haya decidido presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2022, aunque sigue dispuesta a seguir negociando y no descarta retirarla si hay acuerdo.

08.12. El CIS publica este miércoles su sondeo, realizado en plena guerra de Genova y Ayuso y tras el pacto de renovación de órganos. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene previsto dar a conocer este miércoles su barómetro correspondiente al mes de octubre, el primero que se realiza tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para renovar el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, y cuyo trabajo de campo se realizó en plena guerra entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como es habitual, el instituto demoscópico que preside el socialista José Félix Tezanos realizó las encuestas para su estudio en los primeros días del mes, justo cuando se zanjaba la polémica que, a cuenta de la derogación de la reforma laboral, enfrentó a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Mientras los encuestadores del CIS preguntaban a sus entrevistados también tuvo lugar el debate de totalidad de los Presupuestos para 2022, un trámite que el Gobierno salvó gracias a que ERC, Bildu y el PNV rechazaron las enmiendas de devolución planteadas por PP, Vox y Ciudadanos, entre otros.

00.00. Iglesias lamenta que Sánchez vuelva a la "nostalgia" de Felipe González y dice que las elecciones "podrían ser en 2022". El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado este martes que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reivindique ahora la figura de Felipe González y haya salido del congreso de València con "una nostalgia de lo que fueron en el pasado", al tiempo que ha criticado su "falta de ambición" para crear su "propio proyecto político". Así se ha pronunciado Iglesias en el ciclo Cataluña-España: ¿del conflicto al diálogo y la negociación política? donde ha participado junto al escritor José Maria Lassalle. Sobre la fecha de las próximas elecciones generales y la duración de la legislatura, Iglesias ha recordado que los comicios se celebrarán "en el momento que convenga al presidente", pero ha alertado de que es "poco prudente" pensar que serán en 2023. "Podrían ser en 2022, por supuesto que sí. Hay que estar preparados para que la convocatoria de elecciones generales sea en cualquier momento", ha dicho.