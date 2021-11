La oposición estrecha el cerco sobre Ayuso por los contratos concedidos en pandemia a su entorno familiar y amigos

Publicada el 18/11/2021 a las 11:43 Actualizada el 18/11/2021 a las 13:06

La oposición trata de poner el foco político sobre las licitaciones concedidas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Una semana después de que este asunto convirtiese el Pleno de la Asamblea en un hervidero tras la expulsión de una diputada, PSOE y Unidas podemos han registrado este jueves en la Cámara autonómica una iniciativa para la puesta en marcha de una comisión de investigación centrada en la contratación de emergencia, una fórmula que permite realizar adjudicaciones de forma directa. El movimiento se produce tras conocerse que su Gobierno recurrió a esta vía para otorgar durante la primera ola un contrato de 1,5 millones de euros a una firma propiedad de un amigo de la infancia de la presidenta. Ahora, todas las miradas están puestas en Vox, cuyos diputados son clave para la aprobación o rechazo de la iniciativa y que se ha mostrado especialmente crítico con el uso que el Gobierno regional ha estado haciendo de la emergencia.

A lo largo de la pandemia, el Ejecutivo regional ha suscrito 5.210 contratos de este tipo por un valor total de 1.109,7 millones de euros: 4.526 durante 2020 y 684 en lo que llevamos de 2021. El 85,75% de ellos fueron a través de la Consejería de Sanidad, frente al 3,16% de Educación o el 6,1% de Políticas Sociales. “Esto permitió hacer frente, de manera eficaz, al coronavirus”, repiten desde el Gobierno. Sin embargo, la oposición considera que se ha abusado de esta fórmula y sin apenas transparencia. De ahí, el interés por analizar cada euro gastado en este sentido. “Necesitamos luz y taquígrafos ante las alertas que se tienen de irregularidades. Cada día conocemos nuevos contratos otorgados de manera abusiva, sin haberse justificado. Tenemos un PP doblemente condenado por corrupción. ¿Cómo nos vamos a fiar, cómo vamos a cerrar los ojos?”, ha señalado la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso. Aunque la propuesta no cuenta con la firma de Más Madrid, su portavoz, Mónica García, también se ha acercado al registro de la Asamblea.

En el PP rechazan la necesidad de que se fiscalicen en una comisión de investigación estos contratos. “Va con la mano tendida, hablando de política de altura, pero le meto por la espalda una comisión de investigación para ver si puedo humillar, con nombres y apellidos, a la gente en esta comisión. Eso es lo que ustedes pretenden”, le ha dicho Ayuso al portavoz del PSOE, Juan Lobato, durante la sesión de control al Gobierno. Aunque los conservadores tienen mayoría en la Mesa, las propuestas de este tipo siempre tienen que ser tramitadas cuando se encuentren bien formuladas. Por tanto, el PP lo único que podría hacer es forzar a que la decisión final se tomase en el Pleno de la Asamblea. Y ahí, Vox es clave. La pelota, por tanto, está en el tejado de la extrema derecha.

La contratación de emergencia es uno de los asuntos en los que afloran los roces entre el grupo que lidera Rocío Monasterio y los conservadores. Se pudo ver en el último Pleno. "No entendemos que hagan esto. Y, cuando escucho las risas por la izquierda, lo entiendo todavía menos. Bueno, sí lo entiendo. Para eso los comunistas le pusieron un nombre, que es el que hay que aplicar a lo que ustedes están hoy haciendo: compañeros de viaje. Es decir, la posición más deshonrosa que se puede tener", decía hace una semana el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, a los diputados de Vox. "¿Cree que por haber apoyado tengo que asumir sin rechistar que ustedes lo hagan todo bien?", le respondieron los ultras.

En la oposición confían en que facilitarán la puesta en marcha del órgano. Y lo hacen, dicen, porque ya hay una suerte de preacuerdo de toda la oposición sobre este tema. Al fin y al cabo, en la sesión del pasado jueves Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Vox aprobaron una resolución a favor, justamente, de la creación de una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia. Sin embargo, ahora la extrema derecha enfría las expectativas: “Ya existe una comisión de contratación y se realizó un pleno monográfico sobre el tema. No nos uniremos a iniciativas mediáticas y revanchistas de la izquierda. Si tienen dudas sobre los procesos de contratación, que vayan a los tribunales con pruebas fehacientes”, apuntan fuentes del grupo que lidera Rocío Monasterio.

El registro de la iniciativa se produce en un contexto muy contrato. Este jueves, elDiario.es ha desvelado que el Gobierno regional concedió por la vía de emergencia durante la primera ola de la pandemia un contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive SL, una empresa propiedad de un amigo de la infancia de la presidenta. Más Madrid estudia llevar a los tribunales dicha adjudicación. No son las únicas licitaciones bajo sospecha. El Ejecutivo madrileño también concedió, durante la era Ayuso, contratos sanitarios a uno de los fundadores de la firma de la presidenta regional y otros tantos a una compañía para la que trabaja el hermano de la presidenta.

“Yo no he intervenido en mi vida en un solo contrato. Yo no he tenido relación laboral con mi familia”, se ha limitado a decir sobre esta cuestión la líder del Ejecutivo madrileño. Lo ha hecho durante el control al Gobierno. Una sesión en la que, otra vez, han vuelto a saltar chispas. Si la pasada semana la protagonista fue la diputada socialista Carmen López, a la que se expulsó del hemiciclo por aludir al hermano de Ayuso, en esta ocasión ha sido la portavoz de Unidas Podemos la que ha protagonizado un enfrentamiento con la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo. Un cara a cara que se ha producido después de que Ayuso tildara de “abogada fracasada” a la diputada de la formación morada Alejandra Jacinto. Carolina Alonso ha pedido la palabra por “haberse faltado gravemente” a su compañera. Carballedo, quien ha evitado llamar la atención a la presidenta regional, le ha pedido el artículo al que se acogía. Un tira y afloja que ha acabado zanjando la líder de la Asamblea: “No me lo dice; dejen de entorpecer la buena marcha del debate”.