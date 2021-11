Directo | Bolaños: la Ley de Amnistía sigue vigente porque la enmienda a la Ley de Memoria "no cambia" la situación jurídica

Publicada el 18/11/2021 a las 09:27 Actualizada el 18/11/2021 a las 11:11

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

10.57. Rufián supedita el apoyo a los PGE a la protección del catalán, pero no a la Ley de Memoria. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha supeditado este jueves el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado a la protección del catalán en el marco de la Ley Audiovisual al tiempo que ha negado que la Ley de Memoria Democrática condicione el apoyo de su formación a las cuentas públicas. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Rufián ha señalado que la Memoria Histórica es un "tema serio", motivo por el que su negociación es "independiente" al apoyo de ERC a los Presupuestos.

10.49. Nuevo rifirrafe en la Asamblea al pedir la palabra la portavoz de Podemos tras llamar Ayuso "fracasada" a una diputada. El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves ha comenzado con un nuevo rifirrafe entre la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, y la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, por solicitar el uso de la palabra cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado "fracasada abogada" a una de las diputadas de las filas de la formación 'morada'. "No he intervenido en mi vida en un solo contrato. No tengo ninguna relación con mi familia. La Fiscalía del Tribunal Supremo lo ha dicho muy claro en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado. Le han dicho una y otra vez que no tengo relación laboral con mi familia", ha trasladado Ayuso, durante la pregunta de Alonso sobre los contratos de emergencia.

VÍDEO | La presidenta @IdiazAyuso niega tener una relación laboral con su hermano y llama a la diputada de Unidas Podemos @AleJacintoUrang "fracasada abogada" pic.twitter.com/Czw12iexSi November 18, 2021

10.29. Marín: "El responsable único" de la filtración de mi "conversación privada" es "el diputado" de Cs que la grabó. El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha aseverado este jueves que "la filtración" de la "conversación privada" que mantuvo con su grupo parlamentario en relación a la tramitación del Presupuesto de la Junta para 2022 "parte de un diputado de Ciudadanos", que "es el único responsable" de eso. "La persona que ha grabado en un grupo de trabajo privado, donde estamos barajando diferentes estrategias, una grabación y la envía a un medio de comunicación, como usted comprenderá, el responsable único es un diputado o diputada de mi grupo parlamentario, eso está clarísimo", ha dicho Juan Marín a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) al asistir al Foro de Innovación y Conocimiento 'Origen y Destino'.

10.28. El PP sugiere que Álvarez de Toledo debe dar un "paso atrás" y dejar su escaño si no le "ilusiona" el proyecto de Casado. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha sugerido este jueves que la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo debería dar un "paso atrás" y dejar su escaño si ya no le "ilusiona" el proyecto que dirige Pablo Casado y no está "de acuerdo con el devenir político" del partido. En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Montesinos ha señalado que él entró en política hace más de dos años porque cree que Pablo Casado debe ser presidente del Gobierno, máxime cuando Pedro Sánchez es el "peor" jefe del Ejecutivo de España y hay que "abrir una nueva etapa". "Pero imagínese que por cuestiones de la vida, considero que ya no estoy ilusionado con el proyecto político o que no me encuentro a gusto en la política, pues daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar y representar a mi tierra, Málaga", ha manifestado, para insistir que en esas circunstancias él daría "un paso atrás".

Pablo Montesinos (PP), sobre Cayetana Álvarez de Toledo: "No voy a hablar por los demás. Yo le diría mi percepción personal"https://t.co/W2XU5eYbgg#LHPabloMontesinos pic.twitter.com/o5Pyyhr8iU — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 18, 2021

10.04. Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional juran y prometen sus cargos ante el rey Felipe VI. Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel han jurado o prometido sus cargos este jueves a las 09.30 horas ante el rey Felipe VI. La ceremonia ha tenido lugar días después de que el Pleno del órgano de garantías se reuniera para verificar que los cuatro candidatos cumplían con los requisitos exigidos para su nombramiento. Juan Ramón Sáez Valcárcel ha sido el primero de ellos y ha optado por emplear la fórmula de prometer su cargo. Le ha seguido Enrique Arnaldo, quien ha jurado el cargo al igual que Concepción Espejel. La última ha sido Montalbán que, al igual que Sáez se ha inclinado por la fórmula de prometer ante el rey su cargo.

10.02. Bolaños aclara que la Ley de Amnistía sigue vigente: la enmienda a la Ley de Memoria "no cambia" la situación jurídica. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, y las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales. Por ello, ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el estatuto de Roma y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional. "Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", ha enfatizado, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas.

El ministro de la Presidencia y Memoria Democrática explica en @MasDeUno que, con la Ley de Memoria, el Gobierno pretende "avanzar en la línea del consenso internacional"



"Se pone en valor Ley de amnistía y los tratados internacionales"https://t.co/oix8evtS18 — Onda Cero (@OndaCero_es) November 18, 2021

09.10. El Gobierno hace oficial los nombramientos en el TC, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP y tras haber superado el trámite parlamentario. Incluye el nombramiento por el Congreso y el Senado de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo y la designación de los Consejeros de Cuentas, por parte del Senado: María del Rosario García Álvarez, Elena Hernáez Salguero, Rebeca Laliga Misó, Joan Mauri Majós, Javier Morillas Gómez y Luis Antonio Ortiz De Mendívil Zorrilla. Finalmente, recoge los nombramientos de Consejeros de Cuentas, por parte del Congreso de: Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, M.ª Dolores Genaro Moya, Diego Íñiguez Hernández, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torres Morato.

08.22. Estudiantes convocan para este jueves movilizaciones contra las dos reformas universitarias. El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) y otras organizaciones, han convocado para este jueves un paro académico y movilizaciones en rechazo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y a la Ley de Convivencia Universitaria, ambas en trámite parlamentario. El Pleno del CEUNE, que se reunió esta semana con el ministro Manuel Castells, aseguró que la LOSU no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOE) vigente desde 2001, incorporando en el acta el apoyo a la convocatoria de movilizaciones realizada por la CREUP, mediante la convocatoria de un paro académico a nivel estatal para este jueves.

Reiteramos nuestro rechazo al pacto @gpscongreso @PodemosCongreso y @Esquerra_ERC para vaciar de contenido el proyecto de Ley de Convivencia acordado con @UniversidadGob

❌Ni mediación para resolver conflictos

❌Ni marco común para todo el sistema

https://t.co/MUmFaYT5OM pic.twitter.com/lOHWVjdeuN — Crue Universidades (@CrueUniversidad) November 8, 2021

08.11. Este jueves toman posesión de su cargo los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel jurarán o prometerán su cargo este jueves, a las 9.30 horas, ante el rey Felipe VI y luego, a las 12.00 horas, acudirán al acto de toma de posesión en la sede del Tribunal Constitucional. La ceremonia tiene lugar después de que el Pleno del órgano de garantías se reuniera esta semana para verificar que los cuatro candidatos cumplían con los requisitos exigidos para su nombramiento. Cada uno de los aspirantes recibió el apoyo de nueve de los actuales miembros del Pleno. Según fuentes del Constitucional consultadas por Europa Press, los cuatro candidatos cosecharon además —en votación secreta—un voto contrario a su idoneidad para el cargo.

07.54. El precio de la luz se dispara un 16,5% este jueves y asciende hasta los 226,94 euros megavatio hora. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se disparará este jueves un 16,47% con respecto al precio marcado este miércoles, ascendiendo hasta los 226,94 euros por megavatio hora, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Europa Press. De esta manera, el precio del pool supera por primera vez la cota de los 200 euros megavatio hora en lo que va de mes de noviembre y tocará, con su nivel más alto en un mes, su sexto valor medio más alto para un día en la historia. En términos anuales, la luz para este jueves multiplicará por seis el importe de 42,46 euros que alcanzó el pool de media el mismo día de hace un año. El precio máximo de la luz para hoy se dará entre las 19.00 y las 20.00 horas, con 276,63 euros, mientras que el precio mínimo se ha registrado entre las 05.00 y las 06.00 horas, con 177,63 euros.

00.00. ERC ofrece a la CUP crear un grupo de trabajo para "avanzar hacia la república catalana". La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha explicado este miércoles que los republicanos ofrecen a la CUP crear grupos de trabajo para generar consenso y unidad entre el independentismo y, así, "avanzar hacia la república catalana". "Necesitamos grupos de trabajo que nos permitan identificar cuáles son las condiciones que hagan posible un nuevo embate democrático", ha dicho Rovira en un avance de una entrevista de Nació Digital recogida por Europa Press. Rovira también ha abogado por impulsar un grupo de seguimiento del "proceso de negociación del conflicto político", dos iniciativas que cree que facilitarán la aprobación de los Presupuestos catalanes de 2022.