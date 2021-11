Directo | Al menos dos heridos en los disturbios en Rotterdam en las protestas contra las restricciones del coronavirus

Publicada el 20/11/2021 a las 11:00 Actualizada el 20/11/2021 a las 12:18

12.30. García Egea: "Moreno es libre y ninguno de fuera tiene que venir a decirle" lo que debe hacer. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha querido dejar claro este sábado que el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es "libre y siempre ha sido libre" y ninguno tenemos que venir "de fuera a decirle lo que tiene que hacer, porque él sabe muy bien que por encima de todo, están los intereses de los andaluces y de Andalucía". García Egea se ha pronunciado así a su llegada al 16 Congreso del PP andaluz, que se celebra este fin de semana en Granada, y donde realizará una intervención ante el plenario. Estas manifestaciones las ha hecho tras ser preguntado sobre si la dirección nacional del PP es partidaria de un adelanto electoral en Andalucía. Ha recalcado que Moreno pertenece a un partido donde la mejor forma de ser del Partido Popular es "poner a Andalucía por encima de los intereses del propio partido".

12.00. Alemania registra casi 64.000 casos de coronavirus en un solo día con una creciente tasa de hospitalización. Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este sábado de que el país ha registrado en las últimas 24 horas otros 63.924 casos de coronavirus a medida que la tasa de hospitalización aumenta. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas ha indicado que la incidencia se encuentra ahora en torno a los 362,2 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras que hacen saltar ya todas las alarmas. Desde el viernes se han constatado, además, otras 248 muertes, lo que sitúa en 98.987 la cifra de fallecidos desde que comenzó la pandemia. En total, Alemania ha notificado 5.312.215 contagios desde que estalló la crisis sanitaria. La tasa de incidencia hospitalaria, que es ahora el principal parámetro para tomar mayores medidas de restricción, se encuentra ahora en 5,34 por cada 100.000 habitantes, si bien el valor más alto registrado hasta ahora tuvo lugar durante las pasadas Navidades, cuando había 15,5 hospitalizados por cada 100.000 personas.

11.50. Arrimadas rechaza más restricciones y apuesta más por la "pedagogía" sobre la vacuna que por obligar. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha reunido este sábado, por primera vez, con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), con el que ha coincidido en que España no debe imponer ahora más restricciones por el covid y en que "la vacuna es la solución", si bien la líder naranja apuesta más por la "pedagogía" que por la obligatoriedad. A diferencia del presidente cántabro, Arrimadas aboga por centrarse en las terceras dosis y en hacer "pedagogía" y sensibilización sobre la vacuna para animar y convencer a aquellas personas que aún no se han decidido a ponérsela a que lo hagan. En este sentido, ha pedido al Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, a que no se "lave las manos" y exponga cuál es "su plan". "Le pido que no se lave las manos y pase el marrón a las comunidades autónomas y que lidere esa respuesta para la que espero que sea la última fase de la pandemia", ha reclamado Arrimadas al Ejecutivo central.

11.30. Colau asegura que en València se materializó un "proyecto de Estado donde nadie sobra". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que en el acto de Valencia del fin de semana pasado -donde se reunió con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra; la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain- se materializó "un proyecto de Estado, que quiere sumar más que nunca y donde nadie sobra". Lo ha dicho este sábado en la apertura de la III Assemblea Nacional de los comuns, que se celebra este sábado y domingo en Barcelona, y en la que renovará su liderazgo al frente de la organización junto con la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la exalcaldesa de Casteldefells (Barcelona), Candela López. En la primera jornada de la Assemblea, que ha contado también con la presencia del ministro de Universidades, Manuel Castells, Colau ha llamado a "retejer alianzas" y consolidar un proyecto que la ciudadanía necesita, y ha calificado esta nuevo proyecto de imparable. "La ilusión de Valencia es vuestra", ha reivindicado Colau, que ha destacado tanto la labor de Díaz, a quien sitúan al frente de esta nueva plataforma, y como la del Gobierno de coalición, donde considera que se ha demostrado que si los morados son decisivos en las instituciones hacen cosas que siempre les habían dicho que eran imposibles.

11.15. El aeropuerto de La Palma, inoperativo por la acumulación de cenizas. El aeropuerto de la isla de La Palma se encuentra actualmente inoperativo debido a la acumulación de ceniza, según ha informado este sábado Aena. Por este motivo, ha señalado que se están aplicando los protocolos establecidos, ya que la prioridad es la seguridad, si bien el resto de aeropuertos de Canarias se encuentran operativos. Asimismo, indican que quienes vayan a viajar consulten previamente su aerolínea.

11.00. Registran más de 40 terremotos en la isla de La Palma durante la medianoche, superando dos los 4 de magnitud. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado desde la pasada medianoche unos 42 terremotos en La Palma, con varios de intensidad IV, si bien el de mayor magnitud fue el que se ha producido a 37 kilómetros de profundidad en Mazo a las 03.37 horas, de 4,6 de magnitud e intensidad IV. Asimismo, a las 06.42 horas se registró otro de magnitud 4 e intensidad IV, en Fuencaliente, a unos 10 kilómetros de profundidad.

10.45. Moreno, tras el consejo de Ayuso: "Siempre he sido libre y siempre seré libre". El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respondido, a preguntas de los periodistas, al consejo que le daba este pasado viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que tome sus "propias decisiones", que "siempre he sido libre y siempre seré libre". En una mesa en la primera sesión del 16 Congreso Autonómico del PP-A que se celebra este fin de semana en Granada, Díaz Ayuso aconsejaba al presidente de la Junta que vuele "libre" y tome sus "propias decisiones" como la relativa a la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas. Preguntado al respecto en su llegada a la segunda sesión del cónclave, Moreno ha resaltado que siempre será "libre", tras destacar que vive estos días con "mucha ilusión sobre todo por el cariño y el respaldo" que nota, así como "el calor de los afiliados".

10.30. Sánchez, en el Día Mundial de la Infancia: "Reafirmamos el compromiso del Gobierno para combatir la pobreza infantil". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "reafirmado" el compromiso del Gobierno para luchar contra la pobreza infantil en España y ha apostado por seguir impulsando medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el complemento por hijo a cargo. "En el Día Mundial de la Infancia reafirmamos el compromiso del Gobierno para combatir la pobreza infantil y dar de las mismas oportunidades a todos los niños/as y adolescentes", ha asegurado Sánchez en un tuit publicado este sábado 20 de noviembre. Para ello, el presidente del Ejecutivo ha abogado por seguir "impulsando medidas como el IMV o el complemento de ayuda a la infancia que avancen en ese camino".

10.00. Al menos dos heridos durante los disturbios en Rotterdam en las protestas contra las restricciones del coronavirus. El centro de la ciudad portuaria de Rotterdam ha sido escenario este viernes de fuertes disturbios y enfrentamientos con la Policía durante las protestas contra las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno de Países Bajos para hacer frente a un nuevo repunte de la pandemia. Cientos de personas han participado en unas manifestaciones que al final de la tarde han derivado en enfrentamientos con la Policía neerlandesa, que ha tenido que disolver a los asistentes disparando bolas de goma y con cañones de agua. Al menos dos personas han resultado heridas en unos enfrentamientos, en los que algunos de los asistentes han lanzado fuego artificiales contra los agentes. Los Bomberos también han tenido que acudir a sofocar varios de los fuegos provocados por los manifestantes, informa la cadena NOS. "Esto no tiene nada que ver con manifestarse, sino con escoria rebelde y seguidores ingenuos y estúpidos", ha denunciado el Consejero Delegado de la Policía Neerlandesa, Koen Simmers.