Miles de personas secundan en Bilbao la marcha de Bildu que defiende un nuevo liderazgo para "una nación soberana"

Publicada el 20/11/2021 a las 20:26 Actualizada el 20/11/2021 a las 20:56

Miles de personas han participado esta tarde en la manifestación convocada por EH Bildu bajo el lema "Lortu arte. Euskal Herria de libres e iguales", en la que la coalición ha defendido construir un "bloque histórico para un "nuevo liderazgo en el país" que impulse una "nación soberana e independiente", según informa Europa Press. La marcha ha arrancado a las seis menos cuarto de la tarde entre gritos de independencia desde la plaza de La Casilla, después de que la organización pidiera por megafonía prudencia a los asistentes y les recordase, en más de una ocasión, las normas covid, entre ellas, la obligación del uso de mascarilla y de mantener la distancia de seguridad.

La manifestación estaba encabezada por una pancarta, que portaban, entre otros, Edurne Brouard, hija del dirigente de EH asesinado por los GAL Santi Brouard; las portavoces de EH Bildu en el Congreso y en el Parlamento navarro, Mertxe Aizpurua y Bakartxo Ruiz, respectivamente, el coordinador general, Arnaldo Otegi, y la portavoz parlamentaria en la Cámara vasca, Maddalen Iriarte, entre otros. También han estado en la cabeza de la manifestación, recibida entre aplausos por los asistentes, miembros de las mesas política de EH Bildu y responsables institucionales en diferentes ayuntamientos vascos. La marcha ha contado, además, con representantes de BNG como Bieitio Lobeira, de ERC como Carolina Telechea, de CUP (Marta Rovira), Mes per Mallorca (Aina Sastre) y Mariano Suárez de Andecha Astur.

Alrededor de 80 autobuses han partido este sábado de diferentes localidades vascas para tomar parte en esta movilización multitudinaria, en el transcurso de la cual, los participantes, muchos de ellos con ikurriñas y banderas navarras, han coreado gritos a favor de la independencia y de la vuelta a casa de los presos.

La manifestación ha concluido en el Ayuntamiento de Bilbao, donde ha tomado la palabra una de las convocantes de la marcha Garazi Perea y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. En su intervención, Otegi ha destacado que se ha llenado Bilbao y ha dado, por ello, las gracias a los asistentes por asistir a esta marcha y por estar "siempre". Durante su discurso, interrumpido por gritos de independencia, ha asegurado que es un "es un auténtico milagro" que el pueblo vasco siga "en pie con todas sus esperanzas intactas" porque, según ha denunciado, durante siglos, ha habido una "estrategia para hacer desaparecer al pueblo vasco".

Otegi ha indicado que el pueblo vasco ha sabido hacer frente a esa estrategia, desde su voluntad popular, desde la organización y desde la creación de instrumentos que le han permitido seguir "viviendo y resistiendo". Sin embargo, ha indicado que el estado natural de los pueblos "no es la resistencia sino la libertad", al igual que "el estado natural de los trabajadores no es la explotación sino la igualdad". A su juicio, "no vale solo con resistir", sino que "hay que liberar y construir el país", que está "lleno de oportunidades y retos", aunque también existen dificultades".

No obstante, ha afirmado que tiene confianza porque en el pasado han sido capaces de hacer frente "con eficacia" a distintas estrategias impulsando modelos educativos, cooperativos, modelos para la recuperación de la lengua o para la "solidaridad con los presos.

"Lo vamos a hacer"

Otegi, que ha recordado en su discurso a Santiago Brouard y Josu Muguruza, asesinados por los GAL un 20 de noviembre, ha señalado que "Euskal Herria es un país que merece la pena y merecen la pena todos los sacrificios". En este sentido, se ha mostrado convencido de que van a lograr su objetivo y construir una "Euskal Herria sin límites, sin más límites que la voluntad popular". "Lo vamos a hacer", ha asegurado.

Otegi ha señalado también que "todos o buena parte de los problemas" actuales tienen su origen en el modelo de transición, en el Estado español que, en la actualidad, está "en crisis" y hace "aguas". Otegi ha indicado que los pueblos del Estado y sus trabajadores ponen en cuestión aquel modelo y ha subrayado que "lo difícil no es sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino expulsar a los franquistas de los aparatos de Estado". "Esa es la tarea que no se hizo y que todavía está por hacer en el Estado español", ha añadido.

Otegi ha exigido que se "respete a la nación vasca y su derecho a la libre determinación" y ha hecho un llamamiento a la gente que "se levanta todo los días para ir a trabajar", al movimiento feminista, al sindical, al juvenil para "armar y construir" un bloque histórico que "lidere el país y que le lleve al estatus que necesita".

Tras asegurar que no es una cuestión de siglas, ha manifestado que el objetivo de ese bloque es poner en marcha "un nuevo liderazgo en el país", un liderazgo "renovado" que actúe "sin complejos" con el fin último de construir una "nación feminista, socialista, ecologista, igualitaria, independiente y soberana" y que esté "a la vanguardia de los retos que se van a poner por delante". Tras expresar su confianza en el pueblo vasco, ha concluido su intervención recordando a los familiares de presos que todavía tienen que viajar para visitar a sus allegados en cárceles del Estado español y francés.