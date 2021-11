Una manifestación reclama en Madrid "el trámite urgente" de la Ley Trans ante el auge del fascismo

Publicada el 20/11/2021 a las 16:00 Actualizada el 20/11/2021 a las 16:27

Personas trans se han manifestado este sábado en Madrid al grito de "Contra el fascismo, ley trans ya" ante el "aumento de los ataques sufridos hacia las personas trans" en este último año y para pedir al Gobierno que tramite de forma "urgente" la Ley Trans para que esté aprobada antes de la celebración del Orgullo, es decir, antes de julio de 2022, según informa Europa Press. Si no, aseguran que volverán a expulsar al PSOE del desfile.

"375 personas trans han sido asesinadas, el 96% mujeres, y en España han aumentado un 47% las agresiones LGTBI; la amenaza de Vox en Madrid de retirar la ley LGTBI y Trans, o en Murcia, de penalizar a quienes usan un lenguaje inclusivo, son suficientes motivos para salir a la calle hoy y decir: "Contra el fascismo, ley trans ya", ha subrayado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, en declaraciones a Europa Press.

Según la Plataforma, más de 3.500 personas se han sumado este sábado a la manifestación, que ha comenzado a las 12:00 horas en la plaza Pedro Zerolo de la capital, para iniciar una marcha recorriendo la Gran Vía y la calle Preciados hasta la Puerta del Sol. Los congregados han marchado tras una gran pancarta en la que se podía leer "¡¡Contra el fascismo, ley trans ya!!" y se han oído cánticos como "Aquí está la resistencia trans" o "Con Carmen Calvo no estamos a salvo".

Además, los manifestantes han exigido al Gobierno "el trámite urgente" de la Ley Trans. En concreto, Mar Cambrollé ha pedido que el texto llegue al Congreso para que todos los grupos puedan incorporar sus enmiendas y ha avanzado que si antes de la celebración del Orgullo no está aprobada, volverán a expulsar de la marcha al PSOE. Mientras tanto, Cambrollé ha agradecido "el apoyo de Unidas Podemos" que "ha quedado claro". Asimismo, la presidenta de la Plataforma Trans ha reclamado que sea una ley "que no deje fuera ni a las personas no binarias, ni a las personas migrantes ni a los menores".

Para Cambrollé, España tiene una "asignatura pendiente" con las personas trans pues, según ha precisado, "en 40 años las políticas de empleo han estado ausentes todo el tiempo, nunca ha habido protocolos que les protegieran en los centros educativos del bullying y del acoso, ni una ley que respete la identidad de las personas trans". "Las personas trans somos la última asignatura para cruzar la frontera de la igualdad", ha zanjado Cambrollé.