Directo | Calviño sostiene que los sindicatos son "conscientes" de la situación y seguirán siendo responsables

Publicada el 21/11/2021 a las 11:00 Actualizada el 21/11/2021 a las 12:43

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

12.45. El abogado de Puigdemont asegura que el expresident regresará a España "mucho antes de lo que la gente piensa". El abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que tanto él como los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín regresarán a España "mucho antes de lo que la gente piensa". En una entrevista publicada en el diario El Punt Avui este domingo y recogida por Europa Press, ha asegurado que el regreso los tres, en el extranjero desde 2017, se producirá "más pronto que tarde". Ha responsabilizado al sistema judicial español y al juez del TS Pablo Llarena de no aceptar la cooperación jurídica internacional y de proponer sentencias que ve reiterativas: "No están aceptando que la última interpretación del derecho no la tienen ellos, sino Luxemburgo", ha dicho en referencia al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

12.30. Alemania confirma más de 42.000 casos de coronavirus y notifica un nuevo récord de incidencia acumulada. Las autoridades de Alemania han confirmado este domingo más de 42.000 casos diarios de coronavirus y han notificado un nuevo récord de incidencia acumulada durante la última semana, en medio de un repunte que ha hecho saltar las alarmas en el país europeo. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 42.727 contagios y 75 muertos, lo que eleva las cifras totales a 5.354.942 y 99.062, respectivamente. Asimismo, ha resaltado que la incidencia acumulada durante la última semana alcanza ya los 372,7 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 309.897 positivos detectados durante los últimos siete días. La cifra rondaba los 85 casos por cada 100.000 habitantes hace cerca de un mes.

11.45. Los comunes revalidan el liderazgo de Colau, Albiach y López al frente de la Coordinadora Nacional. La III Assemblea Nacional de los comuns ha avalado este domingo la renovación del liderazgo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la exalcaldesa de Casteldefells (Barcelona) Candela López, al frente de la Coordinadora Nacional. Los 922 inscritos de la asamblea, desarrolladoa este sábado y domingo en la Facultad del Inefc, también han ratificado la única candidatura presentada en el proceso interno de renovación de los órganos de dirección -la Ejecutiva Nacional y el Consell Nacional-, bajo el lema "Arrelar per Guanyar (Arraigar para ganar)". Las tres coordinadoras repiten en el cargo para el que fueron elegidas el 20 de noviembre de 2019, cuando tuvieron que constituir una nueva cúpula tras la marcha de Xavier Domènech, el que fue su coordinador nacional junto a Colau hasta abril de 2018.

Us presentem a la nova executiva de Catalunya en Comú✊



Un equip formidable que de ben segur treballarà de valent per seguir sent una eina al servei de la ciutadania i per seguir transformant el nostre país. Sort i encerts a tots i totes



Seguim per #ArrelarGuanyarTransformar! pic.twitter.com/oayP2MGnv4 — Catalunya En Comú (@CatEnComu) November 21, 2021

11.30. Lambán: "Todas las comunidades creemos que la financiación es insuficiente y vamos a reclamar al Gobierno una solución". El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que todas las Comunidades Autónomas, con más o menos población, están de acuerdo en que, independientemente de los criterios de reparto del dinero, la financiación es "manifiestamente insuficiente para todos". Lo ha asegurado el dirigente aragonés este domingo, antes de reunirse el próximo miércoles, 23 de noviembre, en Santiago de Compostela con los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, para defender un cambio en el modelo de financiación autonómica. Lambán ha manifestado que en estos momentos todas las Administraciones regionales están en proceso de aprobar sus cuentas para 2022 y "cada año la sanidad, la educación y los servicios sociales se comen más el presupuesto", por lo que "el margen para la inversión es más pequeño en todas las Comunidades", ha apostillado.

11.15. El aeropuerto de La Palma continúa inoperativo este domingo por la acumulación de cenizas. El aeropuerto de la isla de La Palma continuará en la jornada de este domingo inoperativo debido a la acumulación de ceniza, según ha informado Aena. Por este motivo, ha señalado que se están aplicando los protocolos establecidos, ya que la prioridad es la seguridad, si bien el resto de aeropuertos de Canarias se encuentran operativos. Asimismo, el gestor aeroportuario ha recomendado a quienes vayan a viajar que consulten previamente su aerolínea.

El #Aeropuerto de #LaPalma continúa inoperativo por acumulación de ceniza.



Trabajamos para poder recuperar la operatividad cuanto antes, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

#VolcánLaPalma #ErupciónLaPalma #FuerzaLaPalma pic.twitter.com/vgzPdlK7Ky — Aena (@aena) November 21, 2021

11.00. Calviño sostiene que los sindicatos son "conscientes" de la situación y "seguirán comportándose con responsabilidad". La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado que los sindicatos son "conscientes de la situación" en la que se está, de tal forma que "seguro que seguirán comportándose con responsabilidad" en sus reivindicaciones. "Todos tenemos que seguir siendo muy responsables para encarrilar bien la recuperación", añade. En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Calviño defiende además que "queda mucha legislatura" y cree que lo que el "país necesita es más sosiego y menos crispación". "Estamos centrados en desplegar el plan de recuperación porque, además, es lo que España necesita", defiende. Tras señalar que los organismos internacionales "coinciden en que España será uno de los motores de la recuperación", defiende que el objetivo "no es un rebote pasajero sino una recuperación sólida". "Las previsiones de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento medio cercano al 5% de aquí a 2023. Eso es una recuperación intensa", valora.