La lava del volcán de La Palma ocupa ocho hectáreas más por los desbordamientos del lago del cono principal

La lava del volcán de La Palma ocupa ocho hectáreas más que en la actualización del sábado debido a que continúan produciéndose desbordamientos del lago del cono principal, según han informado este domingo los portavoces del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca) de Canarias y ha recogido Europa Press.

Vídeo de la erupción desde Tacande a las 10.15 hora canaria / Video of the eruption from Tacande at 10.15 am Canarian time pic.twitter.com/TJKr6DVTOV