El Teatro Olympia cancela la obra Dani Mateo tras recibir amenazas y el humorista actuará en la sala que le ofrece el alcalde de Valencia

Publicada el 09/11/2018 a las 12:22 Actualizada el 09/11/2018 a las 12:52

COMUNICADO OFICIAL: Por causas ajenas a la compañía, la actuación de Valencia ha sido cancelada. Los artistas quieren dejar claro que su intención siempre fue actuar y que lamentan muchísimo esta situación. Muchas gracias. — NuncaOsOlvidaremos (@NuncaOs) 8 de noviembre de 2018

Actuará gratis en el Palau de la Música

Hola @DaniMateoAgain



La defensa de la libertad de expresión merece que un recinto de la altura del @palaumusicavlc esté a disposición para acoger tu actuación. Es una invitación formal para que actúes en #València y que cada cual decida libremente si acude o no https://t.co/b77OVLEZ5O — Joan Ribó (@joanribo) 8 de noviembre de 2018

Agradecidas y emocionadas, solamente podemos decir que ALLÍ ESTAREMOS! Y que sepa toda la gente que actuaremos gratis. Porque hay que celebrar la risa! Seguiremos informando a través de @NuncaOs https://t.co/ZTscOmyRrI — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 8 de noviembre de 2018

El Teatro Olympia de Valencia ha decidido cancelar las funciones de Nunca os olvidaremos, protagonizada por el humorista Dani Mateo y previstas para los días 23 y 24 de noviembre, tras recibir múltiples amenazas y quejas por la representación, según confirmaron a Europa Press fuentes de la sala valenciana, que explicanLa decisión llega después de la polémica surgida por el sketch que protagonizó Dani Mateo en El Intermedio (La Sexta) el pasado 31 de octubre, en el que simulaba sonarse los mocos con la bandera de España.El Olympia ha informado de la decisión en su página web , donde únicamente se refiere a la cancelación de Nunca os olvidaremos, protagonizada por Dani Mateo, Raúl Cimas y José Juan Vaquero, "por causas ajenas" a la sala y a la compañía, sin precisar motivos adicionales.No obstante, la sala valenciana añade la siguiente cita del filósofo Karl Popper al término de la información en su web:Según han concretado fuentes de la dirección a Europa Press, para la sala, los últimos días han sido de "crispación y tensión emocional" emocional como consecuencia de las amenazas recibidas a través de llamadas y correos electrónicos, por lo que han optado por garantizar la seguridad.De hecho, el grupo de extrema derecha España 2000 había convocado una concentración ante el teatro porque, según señala en un perfil social,y en el que presume de que, tras esa solicitud de concentración y las quejas formuladas,Tras conocerse la cancelación, en unas declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, el humorista dice que él y su equipo estánporque Valencia es una tierra que "siempre" les ha tratado perfectamente" y eran dos actuaciones para las que se habían agotado las entradas.ha proclamado, para añadir que la violencia "es lo contrario a la comedia" y asegurar que si algún espacio se ofreciera a acoger la función, actuarían gratis, guante que recogió el alcalde de Valencia.En esta línea, ha reiterado que todo parte de un gag de comedia que se "malinterpreta", hasta convertirse en un "gran debate" sobre la comedia irreverente, que él defiende como "necesaria". "No sé si estoy equivocado, pero no puedo ser de otra manera", ha defendido.El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha ofrecido al humorista la posibilidad de ofrecer su espectáculo en el Palau de la Música. "La defensa de la libertad de expresión merece que un recinto de la altura del @palaumusicavlc esté a disposición para acoger tu actuación. Es una invitación formal para que actúes en Valencia y que cada cual decida libremente si acude o no", ha afirmado en el 'tuit', con una mención al cómico.Dani Mateo aceptó la invitación y representarán Nunca os olvidaremos en el Palau de la Música.